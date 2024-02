Primavera, Genoa-Milan 2-1: beffa clamorosa nel finale

La squadra di Ignazio Abate cade sul campo del Grifone al termine di una sfida molto combattuta e manca l’aggancio al secondo posto

Si è da poco conclusa la sfida Genoa-Milan, valida per la giornata 22 del campionato Primavera. Per i rossoneri è finita con una beffa clamorosa e con uno stop che pesa per la classifica, ma la sfida è stata combattuta dal primo all’ultimo minuto.

La squadra di Ignazio Abate arrivava a questa trasferta dopo tre partite senza sconfitte, nelle quali aveva però guadagnato solo 5 punti. Serviva un successo per proseguire la corsa al secondo posto, che conduce direttamente alle semifinali dei playoff, e al momento in classifica è bagarre. Purtroppo non è andata come speravano i giovani rossoneri, che sono incappati nella sesta sconfitta in campionato.

Il primo tempo si conclude sullo 0-0 ma il risultato non rispecchia quanto fatto vedere dalle due squadre, che hanno creato diverse occasioni. Prima infatti un palo colpito da Stalmach per i rossoneri, e poi una traversa presa dal Genoa con Arboscello. Entrambe le formazioni cercano inutilmente il vantaggio e si va all’intervallo in parità. Nella seconda frazione di gioco il match si stappa e a passare in vantaggio è il Grifone al 47′ su calcio di rigore, realizzato da Rossi.

La sfida vive poi grandi emozioni nel finale con il pareggio di Magni al minuto 77′ per il Diavolo e l’immediato nuovo vantaggio della formazione ligure con il neontrato Papastylianou che infila Raveyre all 81′. Il Milan nel recupero ha la grande occasione per pareggiare di nuovo i conti ma il tiro da fuori di Victor si stampa sulla traversa. Si chiude quindi sul 2-1 per il Genoa.

Genoa-Milan 2-1, il tabellino del match

Il Milan cade quindi sul campo del Genoa e rimane ferma al quarto posto con 36 punti, mancando il sorpasso su Torino e Roma, con quest’ultima che deve giocare oggi la sua partita contro il Frosinone. I rossoneri rischiano ora di venir superatii da Atalanta, Sassuolo e Lazio. Il tabellino del match:

Genoa (4-2-3-1): Calvani; Scaravilli, Pittino, Abdellaoui, Tosi; Parravicini, Rossi; Ghirardello, Sarpa, Arbosciello; Ekhator. All.: Agostini.

Milan (4-2-3-1): Raveyre; Bakoune, Parmiggiani, Nsiala, Magni; Malaspina, Eletu; Scotti, Stalmach, Bonomi; Camarda. All.: Abate.

Marcatori: 47′ Rossi (G); 77′ Magni (M); 81′ Papastylianou (G).