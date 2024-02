Gasperini risponde a Pioli: “Anche il Milan può farlo”

Il tecnico dell’Atalanta ha replicato a quello dei rossoneri dopo le valutazioni sulle favorite per la vittoria finale in Europa League

Il Milan avrà una seconda parte di stagione da disputare molto intensa perché è sa di dover ottenere il massimo da ben due competizioni. In campionato ora il secondo posto è lì alla portata, mentre il vertice ancora non sembra avvicinabile perché l’Inter non sbaglia un colpo.

La squadra rossonera ha però a disposizione anche l’Europa League e il debutto nell’andata del playoff contro il Rennes ha fatto capire che le intenzioni del Diavolo sono serie. I ragazzi di Stefano Pioli hanno praticamente archiviato il passaggio del turno con il 3-0 a San Siro e hanno messo in chiaro che ci sono anche loro per arrivare in fondo nel torneo. Il tecnico emiliano lo ripete da qualche settimana che c’è voglia di vincere.

Il fatto che il Diavolo non abbia mai trionfato in questa competizione è uno stimolo in più, e l’approccio dei giocatori nella prima partita lo ha dimostrato. Non sarà però un’impresa semplice perché le squadre candidate al successo finale sono più di una. Non si può certamente non considerare il Liverpool di Jurgen Klopp come la favorita principale. Il tecnico tedesco, nel suo ultimo anno ai Reds, vuole chiudere in bellezza e il livello della sua rosa glie potrebbe permettere.

Le considerazioni dell’allenatore degli orobici

C’è poi il Bayer Leverkusen, unica squadra imbattuta dall’inizio della stagione nei massimi campionati europei. Pioli, in una delle ultime conferenze, ha inserito anche l’Atalanta tra le favorite.

A proposito di questo, è arrivata la replica del tecnico della Dea, Gian Piero Gasperini. L’allenatore dei bergamaschi ha parlato così a Sky Sport: “Lo ringrazio e lo stimo, ma io dico, ma io dico che c’è anche il suo Milan in lista per poter vincere questa competizione, insieme al Liverpool e al Leverkusen”.

Gasperini ha poi concluso, spiegando che non sarà semplice per nessuno vincere, vista la competitività del torneo: “C’è molta qualità in Europa League, quasi come la Champions. Sarà importante dosare bene tutti i giocatori ed evitare infortuni in questo percorso”. Si fa un po’ il gioco delle parti, con gli allenatori che scaricano la palma di favorita altrove per caricare di pressioni gli avversari.