La trattativa per il rinnovo e il retroscena di gennaio: Giroud-Milan, come stanno le cose

Olivier Giroud è in scadenza e il suo addio a fine stagione sembra sempre più probabile. Le ultime sulla trattativa e il retroscena di gennaio

Uno dei giocatori di maggior prestigio del Milan è senza dubbio Olivier Giroud. Un centravanti che sa sempre quale sia la scelta giusta da fare, abilissimo sia nel gioco aereo sia palla a terra, ancora determinante sotto rete nonostante l’età avanzata.

Il classe ’86 rossonero ha già superato la doppia cifra in fatto di reti stagionali, dimostrando come sia ancora uno dei calciatori più forti in circolazione nel ruolo di prima punta. Il fatto è che il Milan non ha ancora chiaro quale sia il desiderio di Giroud per il prossimo futuro, con una decisione che va presa entro fine stagione.

Il contratto di Giroud scadrà il 30 giugno prossimo. C’è chi è fiducioso per un rinnovo almeno fino al 2025, visto il legame forte che c’è tra il francese e l’ambiente milanista, ma c’è anche chi lo vede ormai a fine corsa, pronto ad un’altra avventura lontana da Milanello, magari in un campionato estero meno competitivo e dai ritmi poco forsennati.

Giroud svela il futuro: tutto nelle sue mani

In merito alla questione Giroud è intervenuto il giornalista Alessandro Jacobone, il quale ha parlato di scelta ancora da compiere da parte di Giroud, che però presto dovrà prendere una decisione definitiva e comunicarla ai rossoneri.

Non c’è nessuna pressione da parte del Milan: tutto è nelle mani del numero 9, che come detto è di fronte ad un bivio atavico. Restare in Serie A per almeno un’altra stagione e accettare il rinnovo annuale del Milan, oppure volare negli Stati Uniti, dove non mancano le tentazioni onerose della MLS.

Giroud dunque deciderà a breve, così da permettere al Milan eventualmente di programmare il futuro e trovare in tempi rapidi un suo rimpiazzo, qualora la decisione dell’attaccante sia quella di un addio a fine campionato. Inoltre spunta una certezza: se Giroud non fosse così legato al mondo Milan ed al tecnico Pioli avrebbe potuto già chiedere la cessione a gennaio, viste le proposte allettanti da oltreoceano.

Non c’è alcuna frizione tra il Milan e Giroud, anzi l’ex Chelsea darebbe malvolentieri l’addio a fine contratto visto quanto affetto c’è tra lui e la piazza rossonera. Ogni scelta verrà ufficializzata nelle prossime settimane.