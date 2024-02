Milan, l’agente era in sede: i possibili obiettivi

Il procuratore ha postato su Instagram una suo foto nella sede del club rossonero: quali possono essere stati i discorsi col club

I dialoghi di mercato non si fermano mai e in questi mesi è possibile che i club stiano già lavorando in vista della prossima stagione. Anticipare i tempi e la concorrenza in vista dell’estate è consuetudine per le società che hanno una buona programmazione.

Di conseguenza, quando vengono immortalati dei procuratori nelle sedi dei club, è facile pensare a dei discorsi avviati in vista di qualche operazione per luglio. A Casa Milan, nella giornata di ieri, era presente Bart Baving, agente molto conosciuto dell’azienda Wasserman, che gestisce numerosi giocatori di alto livello,

Tra gli assistiti di Baving c’è anche Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta, che si sta imponendo in questo periodo. Tra le foto del post messo dall’agente c’è anche la sua, come copertina della vittoria di sabato della Dea contro il Sassuolo, nella quale è arrivata anche la firma dell’olandese. Baving è infatti stato sia a Milano che a Bergamo, per assistere probabilmente al match del Gewiss, come spiega nella didascalia. “Milano/Bergamo a febbraio, sempre una buona idea”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bart Baving (@bartbaving)

Da Koopmeiners a Sinisterra: i tifosi sognano

Per Baving quella nella sede rossonera è stata solo una visita di cortesia e l’agente potrebbe aver parlato di qualsiasi cosa con la dirigenza, ma chiaramente la folta schiera di giocatori che assiste ha subito fatto sognare i tifosi.

Il nome di Koopmeiners è il principale, perché si tratta del giocatore più importante che il procuratore gestisce in Serie A, ma i nomi della scuderia sono tanti. Vediamone alcuni per capire quali potrebbero essere nel mirino del Diavolo. Nella lista ci sono giocatori che in passato sono stati accostati al Milan, tra cui il terzino Tino Livramento e il trequartista Brenden Aaronson, ma il nome più accostato al momento è un altro.

Si tratta di Luis Sinisterra, esterno d’attacco colombiano di proprietà del Leeds, ma in prestito al Bournemouth. Sinisterra è esploso in Eredivisie con la maglia del Feyenoord. In Premier non è riuscito a esprimersi al meglio ma le sue qualità sono molto importanti. Si è fatto il suo nome nelle scorse settimane per i rossoneri come eventuale successo di Rafael Leao, in caso di addio del portoghese in estate. Vedremo nei prossimi mesi se la pista è quella giusta.