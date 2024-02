Dal Milan al Manchester United: scippo da 60 milioni

I Red Devils hanno notato le sue prestazioni e potrebbero tentare l’affondo in estate: il Diavolo però chiede una cifra altissima

In questa stagione il Milan sta facendo vedere cose buone e meno buone, ma sicuramente in campo può disporre di tanti elementi di alto livello e di una squadra con tante individualità di spessore.

I punti di riferimento della squadra di Stefano Pioli sono più di uno, a partire da giocatori che da anni trascinano la squadra, come Maignan, Theo Hernandez e Rafa Leao. Il Milan però non è soltanto loro e i singoli di grande qualità sono arrivati anche dall’ultima sessione estiva di mercato. Furlani e Moncada hanno portato ottimi prospetti, alcuni dei quali già pronti e dal futuro brillante, tra cui sicuramente Tijjani Reinders.

Il centrocampista olandese è arrivato in rossonero per circa 20 milioni di euro. La trattativa fra il Diavolo e l’AZ Alkmaar è stata lunga ma alla fine il classe 1998 ha firmato. Pioli lo ha subito inserito come punto fisso della sua mediana per sostituire Sandro Tonali e le sue prestazioni sono state da subito ottime. Per lui già 27 presenze complessive in stagione, condite anche da 2 gol, ma soprattutto da grandi giocate.

Due top club su Reijnders: la richiesta del Milan

Reijnders rappresenta uno dei colpi più azzeccati dal club in estate e le sue ottime prestazioni non sono passate inosservate, tanto che un top club di Premier League ha già messo gli occhi su di lui.

Si tratta del Manchester United e a fornire la notizia è Football Transfers. Il portale assicura che i Red Devils hanno inserito il 25enne tra gli obiettivi prioritari per l’estate. Il tecnico Erik ten Hag lo conosce bene dai tempi dell’Eredivisie e lo considera un profilo ideale per il suo centrocampo, che manca un po’ di dinamismo e qualità. Casemiro e Amrabat sono due ottimi mediani di rottura, e Reijnders garantirebbe più palleggio.

Football Transfers riferisce poi che lo United non è l’unico club sulle tracce del centrocampista del Milan. Su di lui ci sarebbe infatti anche l’interesse del Paris Saint-Germain. Allo stesso tempo viene spiegato che il Milan non prenderà in considerazione offerte inferiori ai 60 milioni di euro. Reijnders è appena arrivato in rossonero e la società punta forte su di lui, quindi non partirà a meno di un’offerta folle.