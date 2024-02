@ML – Da Milanello: Kalulu parzialmente in gruppo, Calabria out col Rennes

Il difensore francese è quasi pronto per il rientro e intanto ha lavorato un po’ con i compagni. Il capitano invece verso il forfait per giovedì

Il Milan è al lavoro in questa settimana per preparare le prossime sfide, in particolare quella di giovedì sera al Roazhon Park contro il Rennes, dove dovrà gestire il vantaggio per superare il turno ed accedere agli ottavi di finale di Europa League.

I rossoneri puntano a mettersi subito alle spalle il ko di domenica contro il Monza e per fortuna c’è già questa sfida europea per voltare pagina e ripartire. Mister Stefano Pioli ha un motivo per sorridere perché si prospetta un recupero importante per la retroguardia. La nostra redazione ha raccolto infatti delle buone notizie da Milanello che riguardano l’infermeria. Finalmente infatti, nella giornata di oggi, Pierre Kalulu è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo, anche se soltanto parzialmente.

L’ex Lione è ai box dai novembre dopo la rottura del tendine che lo ha costretto ad operarsi, ma il calvario sta per finire. Il percorso di recupero del difensore francese procede spedito e, dopo Thiaw, Pioli potrebbe riaccogliere a breve anche il classe 2000. Non manca molto neanche per il ritorno di Fikayo Tomori, dopodichè il Milan tornerà finalmente al completo nel reparto arretrato.

Calabria verso il forfait con il Rennes

La notizia non positiva riguarda invece Davide Calabria, il cui rientro non dovrebbe avvenire giovedì. Il terzino, che ha avuto un problema muscolare circa una settimana fa, va verso il forfait anche per la sfida di ritorno contro il Rennes.

È molto probabile che lo staff dei rossoneri abbia deciso di non rischiare il suo rientro in questa partita, dove comunque il Milan deve gestire un vantaggio di tre reti. Si proverà a rimetterlo a disposizione del tecnico in vista dell’importante gara di campionat di domenica a San Siro contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.