Lo riportano in Inghilterra: dal Milan alla Premier, assalto a sorpresa

Il Milan dovrà difendersi o valutare la doppia proposta che arriverà nelle prossime settimane per il titolarissimo della sua rosa.

Da quando RedBird Capital è divenuto il fondo proprietario del Milan, i piani del club rossonero sono teoricamente cambiati. Soprattutto in chiave calciomercato, dove da subito è stato impostato un progetto basato su talenti di prospettiva e calciatori utili alla causa, senza spendere cifre esagerate.

Altro cambiamento sostanziale è la possibilità di sacrificare un big durante la finestra estiva di mercato. È successo con Sandro Tonali la scorsa estate, potrebbe ripetersi nel 2024 con un altro titolarissimo della formazione di Stefano Pioli, una cessione utile sia per il bene delle casse rossonere, sia per reinvestire il denaro su più rinforzi.

Il sacrificio di lusso che il Milan potrebbe attuare in futuro riguarda calciatori ormai noti: si parla spesso di uno tra Mike Maignan, che piace molto al Bayern Monaco, Theo Hernandez che ha mercato ovunque, o Rafa Leao sempre nel mirino di Chelsea e PSG. Ma nelle ultime ore anche un altro big rossonero sembra finito nella ristretta rosa delle future plusvalenze.

Il calciatore torna subito in Premier? Offerte in arrivo

Anche un forte centrocampista, arrivato a Milanello solo qualche mese fa, è finito nel mirino dei club internazionali. Ovvero Ruben Loftus-Cheek, l’inglese classe ’96 che sta impressionando per forza fisica, tempi di inserimento e senso del gol. Già 7 reti ufficiali per l’ex Chelsea, che sta pienamente ripagando l’investimento fatto l’estate scorsa.

Con il suo modo di giocare, Loftus-Cheek ha convinto Pioli a spostarlo sulla trequarti, dove non sta facendo rimpiangere affatto Brahim Diaz o altri calciatori che erano stati schierati in quella posizione. Ora però le prove al top dell’inglese hanno richiamato l’attenzione di alcune società, proprio della Premier League da cui lui proviene.

Secondo il cronista esperto di mercato Ekrem Konur, penna di ESPN e Goal.com, ben due club di Premier sarebbero pronte a fare un’offerta nelle prossime settimane per riportare Loftus-Cheek in patria. Come detto, le prestazioni del numero 8 rossonero hanno avuto un’eco molto positivo anche oltre manica, così da far drizzare le antenne a diverse squadre.

Non è ancora chiaro il nome delle due pretendenti, ma è probabile che vengano allo scoperto a breve. Il Milan ha pagato il cartellino di Loftus circa 20 milioni di euro al Chelsea solo 7 mesi fa e per rinunciare al centrocampista chiederà quasi il doppio. Bisognerà capire fino a dove si spingeranno i club di Premier per riportare a Londra e dintorni il 28enne.