Rientro Kalulu e Tomori: l’annuncio di Pioli (VIDEO)

L’allenatore del Milan ha presentato la sfida di ritorno contro il Rennes e ha rivelato anche quando tornano i due difensori

Il Milan è pronto per la sfida di ritorno del playoff di Europa League contro il Rennes, in programma al Roazhon Park. I rossoneri sono forti del 3-0 della settimana scorsa a San Siro, ma non possono certo prendere sottogamba questa trasferta.

In occasione di questa partita, mister Stefano Pioli ha rilasciato una breve intervista ai canali ufficiali del club, nel quale ha fatto il punto anche su due giocatori importanti. Stiamo parlando di Pierre Kalulu e Fikayo Tomori, che sono fermi ormai da novembre, ma che sono davvero prossimi al rientro in squadra. L’emergenza del reparto arretrato per il Diavolo fa quindi parte del passato, ma il tecnico ha spiegato la situazione.

Queste le sue parole: “Kalulu e Tomori è tanto tempo che non si allenavano con noi e sarà importante recuperarli. Non saranno a disposizione domani sera, vediamo caso mai per domenica e quindi c’è la felicità di riavere in gruppo dei giocatori importanti”. Niente Rennes quindi per il francese e l’inglese, che si preparano dunque alla convocazione per l’importante partita di campionato contro l’Atalanta.

Pioli sul Rennes: “Non si arrenderanno facilmente”

Pioli ha poi avvertito l’ambiente che la qualificazione agli ottavi non è ancora cosa fatta e ci sarà da difendere il vantaggio in Francia con grande attenzione. La squadra di Stephan infatti non regalerà nulla e tenterà l’impresa davanti ai propri tifosi.

L’allenatore spiega: “C’è grande concentrazione e grande voglia di passare questo turno. Ci siamo presi un buon vantaggio nella partita d’andata ma non possiamo considerarla chiusa perché giochiamo con una squadra che ha vinto ancora in campionato, pur cambiando 5 o 6 giocatori”.

Un avversario temibile che all’andata è stato annullato da una grande prestazione, ma che può far male se sottovalutato: “Ci conosciamo meglio, sia noi che loro, ma possiamo aspettarci anche cose diverse da loro perché chiaramente proveranno a rimontare. Noi però siamo concentrati su ciò che dobbiamo fare per passare il turno. Cosa temiamo di loro? La loro verticalità e la loro velocità. È una squadra di qualità che non alzerà bandiera bianca facilmente: dovremo essere bravi noi”.