Accordo vicino: Conte-Milan, è una buona notizia

L’opzione dei campioni tedeschi può sfumare per il futuro del tecnico barese: stanno per chiudere con lo spagnolo

Queste settimane possono già essere quelle decisive per risolvere il valzer delle panchine in vista della prossima stagione. Sono diversi i top club europei che cambieranno la guida tecnica e di discorsi con i vari allenatori sono già iniziati.

Tra questi club c’è il Bayern Monaco, che ha già deciso che a fine stagione provvederà al cambio di allenatore, se non prima. La società lo ha già comunicato, dopo i risultati molto negativi fatti registrare da Thomas Tuchel, che non ha peraltro neanche l’appoggio dello spogliatoio. Nei giorni scorsi era stato accostato con insistenza al club bavarese anche Antonio Conte, che sta valutando il suo futuro.

Il tecnico pugliese, dopo il no al Napoli, valuta tutte le opzioni e l’idea di guidare i campioni di Germania lo attrae e non poco, pur con tutte le difficoltà del caso. Conte dovrebbe infatti calarsi in una cultura nuova, una nuova lingua e un campionato che non conosce. Il Bayern è uno dei motivi per cui l’ipotesi Milan si stava affievolendo. Sappiamo bene tutti che anche i rossoneri seguono l’e allenatore di Inter e Juve per la prossima stagione.

Xabi Alonso fa saltare il banco

La pista Conte per il Bayern non è però affatto l’unica, e anzi neanche la più accreditata. Al momento infatti, in cima alla lista dei desideri dei bavaresi c’è Xabi Alonso, attuale tecnico del Bayer Leverkusen ed ex centrocampista del Bayern.

L’allenatore spagnolo sta facendo grandi cose e rischia di soffiare proprio il titolo della Bundesliga ai campioni di Germania. La sua candidatura per il Bayern è molto calda e stando alle ultime indiscrezioni il club e il tecnico siano già vicini ad un accordo. Si parla chiaramente per la prossima stagione, ma che può quindi escludere un’opzione per il futuro a Conte.

Il Milan avrebbe quindi una chance in più di tesserare l’ex Juve, anche se i rossoneri al momento restano vigili su più profili. Nelle ultime ore si sta parlando anche di Jurgen Klopp come ipotesi per la panchina del Diavolo, sostenuta in prima persona da Gerry Cardinale. Fra le alternative anche Thiago Motta, Roberto De Zerbi e Jules Lopetegui, come affermato da La Repubblico. Tutto ciò, ovviamente, a patto che sarà addio con Stefano Pioli.