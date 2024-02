Milan, nome a sorpresa in panchina: “Un binomio sensazionale”

Il giornalista propone un’ipotesi inaspettata per la panchina dei rossoneri in vista della prossima stagione: di chi si tratta

I discorsi in merito al futuro allenatore del Milan sono ormai all’ordine del giorno, nonostante siamo ancora a febbraio e Stefano Pioli abbia un contratto che scade nel 2025. Il cambio in panchina appare molto probabile e le ipotesi per sostituirlo sono molteplici.

A trattare questo argomento sono davvero in tanti e una sua opinione l’ha data anche Stefano Borghi. Il telecronista di DAZN ha fatto il punto in casa Milan nel corso del consueto appuntamento con il podcast Taconazo, ad opera di Cronache di Spogliatoio. Il primo argomento riguarda l’operato di Stefano Pioli e gli obiettivi dei rossoneri da qui a fine stagione: “Secondo o terzo posto cambia poco? Non credo. Tutti vogliono sempre arrivare sopra la Juventus”.

Il giornalista ha poi aggiunto in merito: “Io credo che Pioli al campionato guardi assolutamente, anche perché se avesse battuto il Monza, con il ritorno pesante della Champions per l’Inter, sarebbe potuto rimanere in scia”. A questo punto si è poi parlato del futuro e delle ipotesi in caso di addio dell’allenatore emiliano.

Il giornalista provoca con un nuovo profilo

Il discorso di Borghi si è quindi spostato sul progetto futuro del club rossonero e su come proseguire la crescita in casa di addio dell’allenatore che ha portato uno Scudetto e una semifinale di Champions League.

L’idea del giornalista è chiara: “Il Milan, qualora non dovesse rimanere Pioli, andrà sicuramente su un allenatore di gioco, di proposta che sappia valorizzare una squadra che ha caratteristiche offensive. Alla Sarri, sì. Il Milan ha sempre avuto e adesso tiene molto a presentare quest’aura di internazionalità”.

Borghi fa quindi un nome inaspettato: “Io però vorrei prima capire quali possano essere gli sviluppi della carriera saudita di Marcelo Gallardo, perché potrebbe essere un binomio sensazionale Milan-Gallardo. Vediamo. Per il momento c’è Stefano Pioli che domenica è finito al centro della critica, ma tre giorni prima secondo me ha fatto un capolavoro strategico nel bullizzare il Rennes. Ne ho sentito parlare troppo poco”.

Gallardo è un tecnico argentino, che attualmente è alla guida dell’Al-Ittihad, squadra saudita nella quale milita anche Karim Benzema. Il suo successo è arrivato però negli otto anni alla guida del River Plate, con cui ha alzato ben 14 trofei, comprese due Coppe Libertadores.