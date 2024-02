Milan, Pioli provoca Chukwueze: “La differenza con Pulisic è…”

L’allenatore dei rossoneri manda un messaggio forte all’esterno nigeriano: il paragone con il compagno di squadra ad oggi è impietoso

In estate il Milan ha portato in rossoneri giocatori di alto livello per una campagna acquisti di alto calibro. Alcuni di questi hanno subito messo in mostra le proprie qualità, mentre altri stanno impiegando più tempo per riuscire ad imporsi.

Fra i giocatori che hanno da subito dato riscontri positivi c’è senza dubbio Christian Pulisic, preso a prezzo di saldo dal Chelsea e apparso subito come un calciatore completamente rigenerato. Il classe 1998 ha sfruttato anche il vantaggio di essere arrivato a Milanello in anticipo e aver quindi potuto svolgere la preparazione con la squadra e assimilare i nuovi schemi. Il suo bottino fin qui è assolutamente straordinario: 8 gol e 7 assist fra tutte le competizioni.

Il suo exploit, allo stesso tempo, ha però messo in ombra un altro acquisto di cartello fatto dal Diavolo in estate, ovvero Samuel Chukwueze. Il 24enne è arrivato diverse settimane più tardi e ha dovuto recuperare per mettersi al passo con i compagni, sia a livello fisico che tatti. Fino ad ora Il nigeriano ha fatto vedere sprazzi di qualità assoluta, come ad esempio il gol contro il Borussia Dortmund, ma è stato anche molto incostante. 2 gol e un solo assist per lui.

Il messaggio di Pioli al nigeriano

L’ultima gara di campionato con il Monza ha messo a nudo la differenza di rendimento fra lui e Pulisic, con quest’ultimo che al suo ingresso in campo ha dato proprio una marcia in più.

Questa cosa è stata sottolineata dallo stesso Stefano Pioli durante la conferenza stampa pre Atalanta-Milan. L’allenatore ha risposto a precisa domanda affermando: “Pulisic e Chukwueze hanno le stesse caratteristiche, occupano la stessa zona di campo. Pulisic fa gol, fa assist e lavora. Chukwueze deve fare gol, deve fare assist e deve lavorare”. Un messaggio chiaro all’indirizzo di Chukwueze, che con la Dea partirà ancora dalla panchina.

Il tecnico emiliano ha lasciato intendere che al momento lo statunitense è decisamente avanti rispetto al nigeriano perché il campo sta dimostrando questo. Il messaggio all’ex Villarreal è forte ma rappresenta anche un incitamento e uno stimolo per il ragazzo, che è chiamato a fare di più da qui in avanti