Monza-Milan non posticipata a lunedì: Pioli svela il motivo

Il tecnico dei rossoneri spiega perché la sfida contro i brianzoli non è stata giocata di lunedì: la stessa cosa accadrò contro l’Empoli il 10 marzo

Il Milan si trova a dover gestire una fase della stagione molto intensa perché ricca di impegni. Le sfide di campionato continueranno a intrecciarsi con quelle di Europa League e il Diavolo deve essere bravo a trovare sempre le energie fisiche e mentali.

Non sarà un’impresa facile perché, come abbiamo visto, con il ritorno della competizione europea, la squadra di Pioli ha subito commesso un passo falso in Serie A, cadendo la settimana scorsa all’U-Power Stadium contro il Monza per 4-2. L’allenatore emiliano aveva optato per un turnover massiccio, soprattutto in attacco, ma le scelte non hanno pagato e i rossoneri hanno lasciato per strada tre punti che avrebbero permesso il sorpasso sulla Juventus.

A questo punto è chiaro che il Milan dovrà fare delle scelte, perché con l’accesso agli ottavi di Europa League ci saranno ancora diverse gare ravvicinate. Il 7 e il 14 marzo ci saranno le due sfide contro i cechi dello Slavia Praga e in mezzo arriva la gara contro l’Empoli di Davide Nicola, una squadra in crescita e da non sottovalutare. La situazione è quindi simile alla settimana con Rennes e Monza.

Pioli spiega le scelte per il calendario

Contro i brianzoli si è giocato di domenica e non di lunedì, ma si è trattato di una scelta del club rossonero, come ha raccontato Pioli. L’allenatore ha spiegato come sono andate le cose nel corso della conferenza stampa di vigilia al match contro l’Atalanta.

Queste le sue parole a riguardo: “Mi era stato proposto di giocare lunedì contro il Monza. Abbiamo preferito avere un giorno in più per il ritorno con il Rennes perché decisiva per il passaggio del turno”. Una scelta quindi che indica come effettivamente il Milan dia grande importanza all’Europa League e consideri la competizione un obiettivo importante all’interno di questa stagione.

Una situazione che si è riproposta appunto anche per la sfida di San Siro con l’Empoli, anche questa a cavallo tra le due gare europee. “Ci era stato proposto lunedì con l’Empoli e abbiamo rifiutato, ma non sapevo che avremmo giocato alle 15 di domenica. – spiega Pioli – Per il calendario c’è un club che se ne sta occupando”.