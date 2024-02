Milan, anche la Juve sul tecnico: “Giuntoli lo ha contattato”

Il club bianconero ha messo nel mirino un tecnico che piace anche al Diavolo: il giornalista assicura i contatti col direttore sportivo

Milan e Juventus si stanno contendendo il secondo posto in classifica in questa fase della stagione, ma nessuno dei due club è certo di proseguire anche in futuro con il proprio allenatore. Stefano Pioli e Massimiliano Allegri sono infatti in bilico.

In questi mesi le società stanno valutando il futuro e chi mettere al comando della squadra per continuare il proprio progetto. Sia il tecnico dei rossoneri che quello dei bianconeri sono tutt’altro che certi di rimanere sulle rispettive panchine. Le indiscrezioni, in effetti, continuano a riportare di sondaggi delle dirigenze per altri profili. Si rende di fatto inevitabile, di conseguenza, che alcuni profili vengano valutati da entrambe.

Uno di questi è Thiago Motta, che con il Bologna continua a stupire sempre di più. L’allenatore ha portato i felsinei al quarto posto e li sta rendendo inaspettatamente protagonisti della corsa Champions, il che ha attirato particolari attenzioni su di lui. Il suo nome è finito sulla lista dei candidati del Milan già da tempo, ma al momento è seguito anche dalla Juve. Lo ha confermato anche Maurizio Pistocchi sul proprio profilo Twitter.

L’allenatore vuole con sé anche un pupillo

Il giornalista ha infatti assicurato che il direttore sportivo della Vecchia Signora, Cristiano Giuntoli, avrebbe contattato l’italo-brasiliano per la prossima stagione. La certezza dell’addio di Allegri non c’è, ma chiaramente la società si muove anche in altre direzioni.

Pistocchi ha spiegato inoltre, sempre nel suo tweet, che in caso di eventuale approdo a Torino, il tecnico potrebbe portare con sé anche Riccardo Calafiori. Il ventunenne difensore è arrivato a Bologna la scorsa estate e ha subito convinto Thiago Motta delle sue qualità, diventando uno dei punti fermi dell’allenatore. L’ex Roma e Basilea è uno dei preferiti del tecnico, che potrebbe seguirlo nella sua nuova destinazione.

Il Milan ha pensato a Thiago Motta, oltre che ad altri profili, ma i club interessati a lui sono davvero molti anche all’estero. I media riportano che la sua speranza sarebbe quella di sostituire Xavi al Barcellona, ma una big di Serie A sarebbe di certo gradita e si può dire che il duello fra Milan e Juve è cominciato.