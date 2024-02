Milan-Atalanta 1-1, pagelle e tabellino: Leao incanta, Pulisic impreciso

I voti assegnati alla squadra di Pioli dopo Milan-Atalanta, atteso big match della 26esima giornata della Serie A.

Dopo la bruciante sconfitta contro il Monza e quella indolore contro il Rennes, i rossoneri stasera hanno affrontato l’Atalanta a San Siro con l’obiettivo di vincere. Ritrovare i 3 punti in uno scontro diretto per la corsa Champions League sarebbe stato importante. Alla fine il risultato è di 1-1.

Buon primo tempo del Milan, passato in vantaggio già al 3′ con un bellissimo gol di Rafael Leao, che in Serie A non segnava da settembre. Nonostante un centrocampo “leggero” composto dalla coppia Adli-Bennacer, sono i ragazzi di Stefano Pioli a fare la partita e il vantaggio è meritato. Però al 40′ è stato concesso un dubbio rigore ai nerazzurri e successivamente Teun Koopmeiners non ha fallito dagli 11 metri. Tante proteste da parte del Diavolo, il contatto Giroud-Holm sul corner c’era ma lo svedese ha fatto una sceneggiata che ha ingannato sala VAR e arbitro.

Nella ripresa parte meglio l’Atalanta, anche grazie all’ingresso del neo entrato Ademola Lookman, però i rossoneri poi riprendono a disegnare alcune buone trame di gioco e a creare delle interessanti occasioni. Purtroppo, il risultato rimane bloccato sull’1-1 e rimpianti sono più per i ragazzi di Pioli, che avrebbero meritato di fare bottino pieno. Tra Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek e Davide Calabria ci sono state alcune chance ghiotte non sfruttate.

Le pagelle di Milan-Atalanta

MAIGNAN 6

FLORENZI 6 (DAL 57′ CALABRIA 5,5)

THIAW 6

GABBIA 6

THEO HERNANDEZ 6

BENNACER 6 (DAL 79′ MUSAH 6)

ADLI 6,5

PULISIC 5,5 (DALL’88 OKAFOR SV)

LOFTUS-CHEEK 5,5

LEAO 8

GIROUD 5,5

Milan-Atalanta: il tabellino della partita

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (dal 57′ Calabria), Thiaw, Gabbia, Hernandez; Bennacer (dal 79′ Musah), Adli; Pulisic (dall’88 Okafor), Giroud. A disposizione: Mirante, Sportiello; Jimenez, Kalulu, Kjaer, Terracciano, Reijnders, Chukwueze. Allenatore: Pioli.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm (dal 46′ Zappacosta), de Roon, Ederson, Ruggeri (dal 79′ Hien); Koopmeiners; Miranchuk (dal 63′ Scamacca), De Ketelaere (dal 46′ Lookman). A disposizione: Musso, Rossi; Bakker, Hateboer, Palomino, Adopo, Pasalic, Tourè. Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Orsato di Schio

Marcatori: 3′ Leao (M); 41′ Koopmeiners (A).

Ammoniti: Leao (M); De Roon, Holm, Lookman, Emerson (A).