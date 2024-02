Bayern Monaco, cessione pesante in vista: il sostituto arriva dal Milan

I bavaresi rischiano di non riuscire a prolungare il contratto del loro gioiello: in caso di partenza andranno all’assalto del rossonero

Siamo ormai quasi giunti al mese di marzo e i club cominciano già a portare avanti i grandi colpi in vista dell’estate. Nascono le prime idee di mercato e queste sono settimane di colloqui per capire la fattibilità dei vari affari.

Diversi top club hanno intenzione di cambiare molto e di rilanciare i propri progetti. Tra questi c’è di sicuro il Real Madrid, che sta effettuando un graduale ricambio generazionale, e che quest’estate si prepara ad accogliere altri campioni dal futuro brillanti. Il primo dovrebbe essere Kylian Mbappé, che andrà a completare un attacco stellare con Vinicius Junior e Rodrygo. I Blancos interverranno però pesantemente anche in altri reparti.

Un altro obiettivo di primo livello della squadra di Carlo Ancelotti è il terzino sinistro e il prescelto è uno dei più forti nel ruolo. Si tratta del canadese Alphonso Davies del Bayern Monaco. Il Real ha avuto già dei colloqui con il classe 2000 e ha raggiunto anche un accordo verbale. Christian Falk, giornalista di BILD, assicura che il club tedesco non era stato informato nell’ultimo confronto con l’agente del calciatore, Nick Househ, di questo accordo con gli spagnoli.

Theo Hernandez è il prescelto se parte Davies

Chiaramente ora i rapporti cambiano totalmente e le possibilità che Davies lasci il Bayern Monaco sono cresciute di molto nelle ultime settimane. I bavaresi si trovano inoltre in un momento difficile e non si sa nemmeno chi allenerà la squadra l’anno prossimo.

Falk ha poi spiegato anche che i campioni di Germania hanno già pronto il sostituto di Alphonso Davies, se il terzino non accetterà il prolungamento di contratto. ricordiamo che il canadese è in scadenza nel 2025. Il prescelto della dirigenza del Bayern sarebbe proprio Theo Hernandez, considerato uno dei migliori nel ruolo e il più adatto a sostituire Davies. I tedeschi vogliono fare quindi spesa in casa Milan.

Theo è uno dei giocatori rossoneri con più mercato e infatti anche il PSG lo segue da tempo e sogna l’assalto in estate. Di certo il Diavolo non ha intenzione di svenderlo pretenderà una cifra molto alta per privarsene. Immaginiamo dai 60 milioni di euro in su. In caso di eliminazione veloce anche in Europa League i rossoneri potrebbero aver bisogno di una cessione importante per fare un mercato all’altezza, quindi la situazione è da tenere d’occhio.