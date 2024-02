Galliani scherza dopo la vittoria del Monza: “Finalmente un Maldini che fa gol” (VIDEO)

L’ex dirigente del Milan e attualmente dei brianzoli ha rivelato il suo entusiasmo per la rete del giovane e la battuta al telefono con papà Paolo

Nell’ultimo turno di campionato ha sorriso ancora il Monza che, dopo la vittoria per 4-2 sul Milan, si è imposta anche all’Arechi battendo per 0-2 la Salernitana. Con questo successo la squadra di Raffaele Palladino è salita a 33 punti in classifica.

Il club brianzolo si è confermato su ottimi livelli anche in questa seconda stagione in Serie A e i meriti sono sicuramente anche e soprattutto del direttore sportivo Adriano Galliani. L’ex dirigente del Milan era molto felice dopo il successo sulla formazione campana perché le due reti sono arrivate da due giocatori speciali, formatisi nei vivai delle due squadre che fanno parte del suo cuore da sempre.

Il gol del vantaggio è stato infatti siglato da Daniel Maldini, arrivato a gennaio in prestito proprio dai rossoneri dopo sei mesi non memorabili all’Empoli. Il sapore è ancor più speciale perché si tratta chiaramente del figlio di Paolo, leggenda del Milan e grande amico di Galliani. Il raddoppio porta invece la firma del capitano Matteo Pessina, nato e cresciuto nel club brianzolo prima di passare al Milan e in seguito all’Atalanta.

La battuta del dirigente a Paolo Maldini

Galliani è stato intercettato in occasione dell’Assemblea di Lega e ha parlato a margine dell’intervento. Tuttomercatoweb ha riportato le sue dichiarazioni in merito alla vittoria sulla Salernitana e ai gol dei due giocatori.

Queste le dichiarazioni del ds dei brianzoli: “È molto romantico che i due gol di Salerno li hanno fatto due ragazzi, uno nato a Milano e uno nato a Monza, uno cresciuto nel settore giovanile del Milan e uno cresciuto nel settore giovanile del Monza. Per me è il massimo”.

Una gioia che lo ha portato a telefonare subito al suo amico Paolo Maldini, con cui ha condiviso tanti trionfi al Milan. Galliani ha raccontato quindi la simpatica battuta fatta all’ex difensore. “Infatti la prima telefonata che ho fatto dopo Salerno è stata a Paolo Maldini. Gli ho detto ‘Finalmente un Maldini che fa gol. Non un terzinaccio che ho avuto tanti anni e che non faceva mai un gol’. Si è messo a ridere come un pazzo”.