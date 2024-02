Milan, 30 milioni per il fantasista: tripla minaccia dalla Premier League

Squadre inglesi sfidano il club rossonero nella corsa a una stella della Super Lig: chi avrà la meglio nel prossimo calciomercato estivo?

In attesa di capire chi sarà l’allenatore del Milan nella prossima stagione, il reparto scouting lavora intensamente per monitorare calciatori che potrebbero essere utili al progetto. Il DT Geoffrey Moncada ha tanti nomi sulla sua lista, però la scelta della guida tecnica sarà fondamentale nelle scelte di mercato.

Se dovesse rimanere Stefano Pioli, il cui contratto scade a giugno 2025, è probabile che la squadra continui ad essere schierata con il modulo 4-2-3-1. Tra i ruoli in cui la società potrebbe intervenire c’è quello di trequartista, dove oggi il titolare è Ruben Loftus-Cheek. Dietro l’ex Chelsea non c’è un vero vice, nella prossima campagna acquisti ne potrebbe arrivare uno.

Milan, attenzione alla Premier League sul mercato

Uno dei trequartisti che sono stati accostati al Milan in queste settimane è Sebastian Szymanski, 24enne polacco che sta disputando una buona stagione con il Fenerbahce: 12 gol e 14 assist in 40 presenze. Le sue prestazioni sono oggetto di osservazione da parte degli scout rossoneri.

Secondo quanto rivelato da TeamTalk, oltre all’Inter, ci sono pure tre importanti squadre della Premier League in corsa per Szymanski: Arsenal, Manchester United e Tottenham. Il Fenerbahce vuole almeno 30 milioni di euro, dopo averne spesi 9,8 per comprare il cartellino dalla Dinamo Mosca nel calciomercato estivo 2023.

Per il Milan difficile rivaleggiare con le società inglesi, che hanno più disponibilità economica per poter investire. Inoltre, se si dovesse scatenare un’asta il prezzo schizzerebbe a un cifra che i rossoneri non vorranno spendere. Da capire anche la scelta del giocatore, che non può rimanere insensibile all’interesse di squadre della Premier League, il migliore campionato al mondo.

Ma anche Milano è una destinazione attraente e Szymanski non direbbe no a un trasferimento in maglia rossonera. Adesso è presto per dire se da via Aldo Rossi partirà un’offerta in direzione Istanbul, dove si è trasferito Rade Krunic nell’ultima finestra invernale del calciomercato. I contatti Milan-Fenerbahce potrebbero riprendere nei prossimi mesi. Vedremo. C’è anche un altro giocatore gialloblu che piace a Geoffrey Moncada: Ferdi Kadioglu, terzino sinistro 24enne valutato circa 20 milioni.