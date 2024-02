Luka Romero e il no al Boca Juniors: svelato il retroscena

Perché il giovane talento di proprietà del Milan a gennaio ha scelto l’Almeria e non il club argentino: il progetto del Milan su di lui

Luka Romero ha vissuto una grande notte sabato scorso grazie ai due gol segnati all’Atletico Madrid con la maglia dell’Almeria. I Colchoneros erano andati avanti per ben due volte ma sono stati raggiunti da altrettanti capolavori del gioiello argentino di proprietà del Milan.

Il classe 2004 ha messo a segno la sua prima doppietta in carriera ed è balzato agli onori della cronaca. Un gran mancino dal limite per il momentaneo 1-1 e un bel esterno sul primo palo dopo un dai e vai con il compagno per il 2-2 finale. Ricordiamo che i rossoneri lo hanno lasciato in prestito all’Almeria a gennaio per farlo giocare con continuità. La formazione di Gaitzka Garitano è ultima ma non sta mollando e in questo contesto il 19enne ha trovato il modo di emergere.

Il ritorno in Spagna è stata sicuramente la scelta migliore per lui, che così sta continuando ad esprimersi ai massimi livelli, con più minutaggio. Ricordiamo che Lukita aveva iniziato la propria carriera da professionista nelle fila del Mallorca. Come molti ricordano, a gennaio si era parlato dell’interesse del Boca Juniors e inizialmente il ragazzo aveva in mente di andare a giocare nella sua squadra del cuore.

Dopo un confronto con la dirigenza del Milan il talento ha poi deciso di optare per l’Almeria. A svelarlo è Daniele Longo di Calciomercato.com.

Il progetto del Milan per l’argentino

Una scelta ponderata che, in fin dei conti, era la più logica. Romero ha bisogno di continuare a confrontarsi con il grande calcio europeo per arrivare prima possibile ai massimi livelli. Sulle sue qualità infatti nessuno ha dubbi.

Geoffrey Moncada e il ds Antonio D’Ottavio puntano molto su di lui e per questo motivo non hanno concesso all’Almeria il diritto di riscatto. La scorsa estate il club rossonero lo ha prelevato a parametro zero dopo l’addio alla Lazio e ora il suo cartellino vale già più di 10 milioni di euro. Il valore del suo cartellino è destinato a salire al termine della stagione e a quel punto il Diavolo avrà diverse opportunità.

Il club può decidere di mandarlo ancora in prestito e farlo crescere ulteriormente, oppure dargli fiducia e inserirlo di nuovo in Prima Squadra, ma questo dipenderà dall’allenatore che ci sarà in panchina. Come terza opzione, si può fare cassa con la sua cessione e reinvestire la cifra nel mercato estivo.