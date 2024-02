Milan, sta stupendo davvero tutti: “Merita la Nazionale”

Il giornalista sottolinea le ottime prestazioni del rossonero e lo candida per l’Europeo: “È bravo nella continuità”

Il Milan ha iniziato un ciclo di tante partite ravvicinate e si può dire che questa sia una delle fasi decisive della stagione dei rossoneri. Il Diavolo è chiamato venerdì alla difficile trasferta all’Olimpico contro la Lazio, dopodiché testa all’Europa League e allo Slavia Praga.

Stefano Pioli spera di recuperare anche gli ultimi indisponibili, perché a breve dovrebbero tornare a completa disposizione Fikayo Tomori e Pierre Kalulu. Ad ogni modo, al momento nel reparto arretrato di sta distinguendo in maniera molto positiva Matteo Gabbia. Dal suo rientro a Milanello a gennaio dopo il breve prestito al Villarreal, il classe ’99 di Busto Arsizio è andato oltre ogni aspettativa con il suo rendimento.

Delle prestazioni del difensore dei rossoneri ha parlato anche Carlo Pellegatti. Il giornalista è intervenuto ai microfoni di TV Play e ha affermato: “Gabbia merita la Nazionale, perché è una Nazionale che in difesa ha bisogno di ricambi. Si vive sulla certezza Acerbi. Buongiorno non ha recuperato del tutto dai problemi. Poi, certo, se Spalletti non lo convoca non sarà uno scandalo. Ma sicuramente lo staranno visionando, per la sicurezza, per gli anticipi, per il giro palla”.

Pellegatti elogia Gabbia e spiega la staffetta Calabria-Florenzi

Secondo il giornalista di fede rossonera, Gabbia non ha solo azzeccato un paio di partite, ma ha rappresentato proprio una garanzia in un momento difficile del Milan grazie alla propria continuità.

Infatti ha aggiunto sul centrale: “Non ha fatto solo due partite belle. Gabbia da quando è tornato sta giocando sempre bene. In due mesi non ci sono state partite brutte. È bravo nella continuità“. L’Europeo è alle porte e Gabbia non ha mai giocato nella Nazionale di Luciano Spalletti, per cui una convocazione resta difficile. Ad ogni modo, se il difensore continuerà su questo livello fino al termine della stagione potrebbe aprirsi una possibilità.

Pellegatti si è poi soffermato anche sulla staffetta tra Alessandro Florenzi e Davide Calabria sulla fascia destra: “Florenzi non l’ho visto in difficoltà clamorosa contro nessuno. Compensa bene con Calabria. Vedrei bene Calabria contro la Lazio e Florenzi lo vedo meglio contro lo Slavia Praga”.