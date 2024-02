Napoli, caccia al post Osimhen: occhi su un obiettivo del Milan

Il club partenopeo dovrà salutare probabilmente il bomber nigeriano ha può far concorrenza ai rossoneri per un centravanti

Stiamo entrando nel mese di marzo ed è normale che i club comincino a ragionare anche nell’ottica della prossima stagione. Alcune squadre cambieranno molto e devono quindi farsi trovare pronte sul mercato, per non perdere i primi obiettivi.

Ci si aspetta uno stravolgimento in casa Napoli, perché i top sembrano destinati a lasciare i partenopei viste le tante offerte dai grandi club. Dopo lo straordinario Scudetto dell’anno scorso, la squadra campana ha deluso ampiamente le aspettative in questa stagione, e ora è in programma uno stravolgimento. Il presidente Aurelio De Laurentiis sembra rassegnato a dover perdere qualche pezzo da novanta, tra cui sicuramente Victor Osimhen.

Il bomber nigeriano può lasciare gli azzurri in estate, anche perché le offerte che arriveranno sono molteplici e sicuramente molto allettanti. Il suo compagno di nazionale Troost Ekong ha rivelato in una recente intervista di saper già dove andrà l’attaccante. Di conseguenza, è normale che il Napoli si stia già muovendo per cercare il suo sostituto in vista delle prossime stagioni. Nel mirino della dirigenza partenopea c’è un giocatore in particolare.

Sfida Napoli-Milan per il bomber

Il nome di questo giocatore lo ha fatto oggi Il Mattino e si tratta di Jonathan David, centravanti del Lille di grande prospettiva e ambito da diverse squadre in Europa. Il canadese sarebbe la prima scelta per l’attacco degli azzurri in caso di addio di Osimhen.

Il classe 2000, nonostante i suoi soli 24 anni, è già una garanzia in termini di rendimento ai massimi livelli. Lo dimostra il semplice fatto che è già andato in doppia cifra in Ligue1 per il quarto anno consecutivo. In questa stagione ha già realizzato ben 16 gol fra tutte le competizioni. Si tratta di un profilo seguito da diverso tempo anche dal Milan, che in più sessioni di mercato ha sondato il terreno per lui.

Al momento, tuttavia, David non è la prima scelta del Diavolo, che sembra essersi riversato anima e corpo su Joshua Zirkzee dopo questa grande stagione dell’olandese al Bologna. Il contratto di Jonathan David con il Lille scade nel 2025, ma sicuramente il club francese non abbasserà tanto le pretese e chiederà una cifra importante, in linea con il valore alto del calciatore.