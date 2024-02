Milan nei guai: doppia concorrenza dalla Premier

l futuro del bomber guineano sembra essere in Inghilterra: in estate si attende l’assalto di squadre. I rossoneri sono su altri profili

Si torna a parlare di Serhou Guirassy e del suo futuro. L’attaccante dello Stoccarda è stato al centro di tanti discorsi già nel mercato invernale, con diversi club importanti interessanti a lui dopo l’exploit di inizio stagione.

Il classe 1996 ha segnato a raffica in Bundesliga nei primi mesi del campionato, tenendo il passo di un certo Harry Kane nella classifica marcatori. Questo aveva portato diverse squadre a monitorarlo, tra cui anche il Milan, con Geoffrey Moncada che è andato direttamente in Germania a valutarlo. Ad ingolosire il Diavolo, così come tutte le altre società interessante al centravanti africano, era la clausola rescissoria da 20 milioni di euro, che è ancora in vigore.

Alla fine l’attaccante è rimasto allo Stoccarda. In questi ultime mesi non ha potuto incrementare molto il suo bottino, prima a causa di un infortunio e poi per la partecipazione in Coppa d’Africa con la sua Guinea. Ad ogni modo, al momento ha realizzato ben 20 gol in 21 presenze stagionali con il club tedesco. Numeri che sono davvero importanti e che in estate porteranno sicuramente diverse squadre a presentare delle offerte ufficiali.

United e West Ham sulle tracce del bomber guineano

I rossoneri sembrano ormai aver abbandonato la pista che porta a Guirassy, dirigendo il loro interesse verso profili più giovani. Al momento il Milan è forte su Joshua Zirkzee del Bologna, il cui futuro è ancora incerto, e su Benjamin Sesko del Lipsia.

Secondo quanto riferito da BILD, su Guirassy sono invece forti due club di Premier League. Il primo è il Manchester United. I Red Devils pensano di sostituire Anthony Martial, il cui contratto è in scadenza, proprio con il bomber dello Stoccarda. Il club vuole affiancare al giovane Hojlund un altro attaccante che dia garanzie sotto il profilo realizzativo. Lo United seguiva il giocatore già a gennaio, proprio come stava facendo il Milan.

L’altro club sulle tracce del ventisettenne è il West Ham, che punta a ringiovanire un po’ il reparto offensivo. Gli Hammers sono consapevoli che Michail Antonio e Danny Ings non sono più nel fiore degli anni e hanno fiutato in Guirassy il rinforzo ideale per dare nuova linfa all’attacco di David Moyes.