Stop ai rumors, c’è il Milan nel futuro: “Voglio vincere tanto con questa maglia”

La Gazzetta dello Sport riporta altre dichiarazioni del calciatore, che spazzano via ogni tipo di dubbio. C’è il Milan nel suo futuro: ecco le sue parole

“Dove vedo il mio futuro? Qui al Milan, dove sono felice. Voglio vincere ancora tanto con questa maglia importante“. Sono queste le parole di Rafa Leao, riportate da La Gazzetta dello Sport di oggi.

Dichiarazioni rilasciate ieri in occasione della presentazione del libro SMILE, alla Mondadori di Piazza Duomo, a Milano. Dichiarazioni che spazzano via le voci che si sono rincorse negli ultimi giorni in merito ad un suo possibile trasferimento al Psg.

Rafa Leao sta bene a Milano e oggi pensa solo ai colori rossoneri. Non è il tempo di un addio al Diavolo, con cui meno di un anno fa ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Un accordo davvero lungo che di fatto lo ha blindato. C’è una clausola rescissoria, da ben 175 milioni di euro, che ne ha fissato il prezzo. Servirebbero, dunque, tantissimi soldi per strapparlo al Milan. La clausola è valida dal 5 al 15 luglio, ma difficilmente qualcuno si presenterà con il denaro necessario. Magari il club rossonero potrebbe anche sedersi a trattare se qualcuno fosse disposto a pagare almeno 120 milioni di euro (è questa la cifra suggerita dalla Gazzetta). Al momento, però, appare davvero fantamercato.

Non sarà Rafa Leao a lasciare il Milan la prossima estate. E’ il portoghese la stella dei rossoneri e il Diavolo non ha alcuna intenzione di dividersi da lui. Il Psg dovrà dunque guardare altrove per sostituire Kylian Mbappe, destinato a trasferirsi a Madrid, per indossare la maglia del Real allenato da Carlo Ancelotti.

Milan, i numeri di Rafa Leao

Rafa Leao, che lo scorso giugno ha compiuto 24 anni, nell’ultimo periodo è stato inondato da critiche e domenica dopo il gol contro l’Atalanta ha voluto zittire tutti. D’altronde il classe 1999 non ha numeri così negativi come qualcuno ha voluto far credere.

Rafa Leao è vicino alla doppia doppia cifra: sì, perché il portoghese ha realizzato nove reti e otto assist. In Serie A sono quattro i centri, due, invece, in Coppa Italia e in Europa League. In stagione è arrivato anche il grande gol contro il Psg, in Champions, che nessuno si dimenticherà mai. Ora Leao è chiamato a non fermarsi, gol o assist, il Milan ha assoluto bisogno del suo campione