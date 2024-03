Leao al PSG, Luis Enrique lo snobba: “E chi è? Un cantante?

Dichiarazioni cruciali di Luis Enrique su Rafael Leão, il rossonero di recente accostato al suo PSG in ottica mercato. Ironico l’allenatore in conferenza.

È una delle voci di mercato più calde del presente, quella che accosta Rafael Leão al Paris Saint Germain per il mercato estivo. Il club di Nasser Al-Khelaifi avrebbe individuato nel portoghese del Milan il perfetto sostituto di Kylian Mbappé. Lo sappiamo, il fuoriclasse di Bondy è sempre più diretto verso Madrid per indossare la maglia del Real, e il PSG ha l’obbligo di sostituirlo con estrema qualità.

In realtà, Leao è uno dei nomi accostati alla rosa parigini per rimpiazzare Mbappé. Gli fanno compagni Victor Osimhen, Marcus Rashford e Kvikcha Kvaratskhelia. Ma, il portoghese è forse il profilo più gradito, per blasone, classe e colpi di genio calcistico. Leao, così si vocifera, non sta valutando affatto la possibilità di trasferirsi a Parigi in estate. Non è una piazza che gli riscalda l’animo, al contrario della Premier League, campionato in cui sogna di giocare un giorno come da lui stesso dichiarato.

Ma di recente, Leao ha escluso forse in maniera netta qualsiasi trasferimento nel breve periodo. Il suo futuro lo vede ancora al Milan, per centrare nuovi successi e confermarsi protagonista indiscusso della formazione rossonera. Se il Paris Saint Germain farà comunque un tentativo in estate questo lo capiremo presto. Intanto, è stato chiesto un parere sull’indiscrezione di mercato direttamente a Luis Enrique, allenatore della formazione parigina. La sua risposta è esilarante.

Luis Enrique ironizza su Leao

Intervenuto in conferenza stampa, Luis Enrique è stato chiamato a parlare anche di mercato, e non poteva mancare l’argomento Leao. Come ha risposto il tecnico spagnolo?. “Rafael Leao? E chi è? Un cantante?” ha detto in prima battuta ironicamente Enrique. Poi si è certamente fatto più serio. “No, scherzo, so molto bene di chi si tratta. Ma non voglio parlare di giocatori che non sono nostri” ha dichiarato l’allenatore, non sbilanciandosi affatto sulla possibilità di avere in squadra il portoghese a partire dall’estate.

Luis Enrique ha concluso facendo un focus ma generale su quello che sarà il prossimo mercato del PSG: “Quello che posso dire è che se tutto va bene, sono convinto che avremo nella prossima stagione una squadra ancora più forte di quella che abbiamo adesso. Non ho alcun dubbio, e sotto tutti i punti di vista: in difesa, in attacco, fisicamente, tecnicamente e tatticamente. Ne sono sicuro”.