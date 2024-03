L’agente apre ai rossoneri: “Non escludo possa andare al Milan”

Dichiarazioni cruciali da parte dell’agente del centrocampista. Ha detto a chiare lettere che il Milan può essere la prossima destinazione del suo assistito.

Il Milan ha diversi reparti da rinforzare in vista della prossima stagione attraverso il mercato estivo. Uno di questi è certamente quello del centrocampo, dato che dopo l’addio di Rade Krunic non è stato acquistato un sostituto. Certo, bisognerà anche comprendere quali saranno le strategie del club, con ad esempio la posizione di Tommaso Pobega tutta da valutare.

Ma la sensazione è che si voglia aggiungere un nuovo tassello al reparto centrale, che possa portare qualità e forza. La domanda che ci si pone è se il Milan voglia puntare su un nuovo centrocampista giovane e da svezzare o su un veterano con già tanta esperienza alle spalle da mettere a disposizione della squadra. In questa seconda strada, diventano cruciali le dichiarazioni dell’agente brasiliano, manager del centrocampista ex Napoli.

Il procuratore in questione ha ammesso a chiare lettere che il Milan potrebbe essere una delle prossime destinazioni del giocatore. Parliamo di un nome di grande spicco e dal talento certamente inaudito.

Milan, un veterano italiano per il centrocampo

Chi è il calciatore in questione? Si tratta di Jorginho, rinomato centrocampista italo-brasiliano con un glorioso passato al Napoli e una carriera piena di successi al Chelsea. Oggi si trova all’Arsenal, ma il suo contratto scadrà tra pochi mesi, a giugno. Il suo agente, Joao Santos si è messo già alla ricerca di una nuova possibile destinazione per Jorginho e ai microfoni di Tv Play ha fatto delle rivelazioni importantissime. La Serie A potrebbe essere una pista davvero calda per l’ex Napoli e Chelsea.

Santos ha fatto delle ipotesi. “In Serie A lo vedrei meglio alla Lazio per la presenza di Sarri che conosce molto bene le sue caratteristiche. Certo, anche alla Juve dove c’è un grande direttore sportivo come Giuntoli con cui ha vissuto anni belli al Napoli. Non escludo neanche un ritorno in azzurro col nuovo mister Calzona che prima lavorava con Maurizio Sarri. Ma, per forza e tradizione, non escludo Milan e Inter dove vorrebbe giocare chiunque” ha dichiarato l’agente, fomentando l’animo di tantissimi tifosi italiani.

Joao Santos ha però concluso ponendo grande realismo alla situazione attuale. È un altro l’obiettivo di Jorginho, come è vero che nessun club di Serie A si sia fatto avanti per lui. “Valuteremo ogni proposta che arriverà sul tavolo. Ma la priorità è il rinnovo con l’Arsenal perché sta molto bene con tutti però col contratto in scadenza speriamo arrivi la squadra che vuole il suo bene. Sul ritorno in Italia il mercato è un po’ fermo e lento rispetto al passato. Non so se per una questione di soldi e strategia ma fino ad ora nessuna big di Serie A ha mostrato interesse”.