Cutrone come Totti, gol pazzesco in Como-Venezia (VIDEO)

Gol incredibile di Cutrone in Como-Venezia: come Francesco Totti e Antonio Di Natale, immagini subito virale

Patrick Cutrone sta vivendo una stagione di rinascita in Serie B con la maglia del Como e oggi si è reso protagonista di un altro gran momento. L’ex Milan ha realizzato una rete spettacolare e di grandissima importanza nel big match contro il Venezia della 28esima giornata.

I lombardi sfidavano i lagunari in uno scontro diretto cruciale per la lotta promozione, con il secondo posto in ballo. La sfida è stata molto equilibrata dall’inizio alla fine. In vantaggio il Como con un altro ex rossonero, Simone Verdi, e prima dell’intervallo il pari del Venezia con il finlandese Pohjanpalo.

Al minuto 90′ il risultato era ancorato sull’1-1 quando l’attaccante ha ricevuto un lancio dal compagno di squadra Iovine. Il centravanti ha calciato al volo con il mancino senza pensarci e ha infilato la sfera sotto la traversa, facendo esplodere il Giuseppe Sinigaglia. 2-1 finale e grande emozione per lui, comasco di nascita.

GOLAZO de Patrick Cutrone 🙌. Como consigue el segundo gol del encuentro con este zapatazo inatajable de Cutrone ante Venezia. 💥#SerieBenFOX pic.twitter.com/WEtnlYsd5c — FOX Deportes (@FOXDeportes) March 3, 2024

Il centravanti è arrivato in doppia cifra

Cutrone, 90 presenze e 27 gol con la maglia rossonera fra il 2016 e il 2019, ha dunque regalato il gol vittoria alla sua squadra. Non solo, perché la vittoria è valsa anche il sorpasso sul Venezia al secondo posto, l’ultimo che garantisce l’accesso diretto alla Serie A. Una rete bellissima e fondamentale per il 26enne, che in questi anni ha fatto un po’ fatica, ma che ora sta si sta ritrovando. Con questo gol Cutrone ha raggiunto la doppia cifra in campionato: ben 10 gol in 23 presenze. Inoltre, l’attaccante era appena tornato da un infortunio.