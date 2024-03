De Laurentiis ha scelto l’attaccante: si mette male per il Milan

Forte minaccia dal Napoli per il calciomercato del Milan. De Laurentiis ha messo nel mirino lo stesso obiettivo dei rossoneri per l’estate.

Il Milan, lo sappiamo, ha già iniziato le ricerche per il nuovo centravanti. In estate dovrà essere rivoluzione nell’attacco rossonero. Il futuro di Olivier Giroud è ancora in bilico, diviso tra rinnovo o addio. C’è soprattutto la MLS a tentare il bomber francese, che vorrebbe regalarsi un’ultima ma diversa parentesi prima di appendere gli scarpini al chiodo. A 38 anni, Giroud sa essere ancora decisivo, ma è ben consapevole che non potrà più essere il titolare del Milan nella prossima stagione.

Dunque, a prescindere dal suo rinnovo e permanenza, il Milan acquisterà certamente un nuovo centravanti che possa essere il nuovo titolare. Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada hanno già stilato una lista di profili papabili a prendersi il posto da protagonista al centro del reparto offensivo. Tutti nomi altisonanti e di enorme qualità.

Non solo Joshua Zirkzee del Bologna, attualmente il favorito. Ma anche Benjamin Sesko del Lipsia e Jonathan David del Lille sono profili che piacciono moltissimo alla dirigenza rossonera. Ma il Milan non è l’unico club in Serie A bisognoso di una nuova punta di livello. C’è anche il Napoli, che secondo le ultime indiscrezioni è pronto ad insidiare il Diavolo nella corsa all’obiettivo. Ne parla TuttoMercatoWeb.

Napoli, vogliono lo stesso attaccante

Il Napoli saluterà Victor Osimhen a fine stagione. Ci sono pochi dubbi che l’attaccante nigeriano si trasferisca in una big europea terminato il campionato, per realizzare il suo sogno. Quale club? Pare che il Paris Saint Germain sia la destinazione favorita attualmente da Osimhen, pronto ad assicurarsi un ingaggio molto alto. Ma non è escluso il suo possibile approdo in Premier League.

Ad ogni modo, De Laurentiis sta già pensando a cautelarsi con un certo anticipo. E come riporta TuttoMercatoWeb ha già in mente il profilo perfetto per sostituire il nigeriano. Si tratta di Jonathan David del Lille, lo stesso profilo che il Milan segue con concretezza da più di un anno. Il Napoli ha intenzioni serie in tal senso, consapevole che dalla grossa cessione di Osimhen (clausola da 130 milioni) potrà avere i fondi a disposizione per affondare sul canadese.

Il contratto di David col Lille è in scadenza nel 2025, e potrebbero bastare adesso 35-40 milioni di euro per aggiudicarselo. Il Milan un tentativo per lui lo aveva probabilmente in programma, ma adesso dovrà fare i conti con la minaccia azzurra.