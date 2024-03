Milan, un nuovo vice Theo: Moncada sfida Chelsea e Juve

Il Milan ha messo nel mirino un nuovo terzino sinistro per l’estate. La concorrenza è folta ma si tratta di un profilo assolutamente interessante.

Il Milan ha rimandato troppe volte l’acquisto di un nuovo terzino sinistro in grado di sostituire all’occorrenza Theo Hernandez. Il top francese non ha mai avuto un’alternativa di livello in questi anni in rossonero, e Stefano Pioli ha per lo più puntato ad adattare altri giocatori come Alessandro Florenzi. In questa stagione abbiamo visto su quella fascia dei novellini, ma sempre adattati, Filippo Terracciano e Alejandro Jimenez. L’unica riserva di ruolo, Fodé Ballo-Touré, non ha mai convinto e non a caso è stato ceduto come grosso esubero.

In vista della prossima stagione, con un Milan sempre più ambizioso, non si potrà più rimandare l’acquisto di un nuovo terzino di grande qualità. Sappiamo bene che Furlani e Moncada avevano bloccato per l’estate, a parametro zero, Juan Miranda del Real Betis. Ma alcuni cambiamenti in corsa hanno condotto il club rossonero a rivedere i piani. L’abolizione del Decreto Crescita è uno degli aspetti che ha spinto il Milan a guardare altrove.

In attesa di una crescita più convincente di Alejandro Jimenez, che si trova comunque in prestito dal Real Madrid, il club rossonero sta pensando ad un nuovo profilo da inserire in rosa come perfetto vice Theo. A darne notizia è lo Standard Evening, che da il Milan pronto a sfidare alcune big.

Milan su Archie Brown

Secondo la fonte estera, il Milan è sulle tracce di Archie Brown, terzino sinistro in forza al Gent, nel massimo campionato belga. Si tratta di un profilo giovane, classe 2001, ma dalle caratteristiche davvero interessanti. Conta ben 32 presenze in questa stagione, considerando tutte le competizioni. Sono 19 le apparizioni in Jupiler Pro League, con anche due assist forniti. Moncada lo ha adocchiato da tempo, ma dovrà fare i conti con alcune big in particolare nel mercato estivo.

Archie Brown è seguito con molto interesse dalle due inglesi Chelsea e West Ham, pronte ad un investimento di 15 milioni di sterline per fornire alternative di valore alla rosa in quella zona del campo. Ma c’è anche la Juventus sul terzino sinistro, e le francesi Nizza e Lione. Per il Milan, non sarà dunque semplice mettere le mani sul gioiellino anglo-giamaicano. Cresciuto nelle Giovanili del Derby County, si è poi messo in mostra in Svizzera, al Losanna.

Il Gent lo ha acquistato la scorsa estate per 4 milioni di euro, e sta facendo davvero bene in Belgio. Sembra già pronto per il salto di qualità.