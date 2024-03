Laeo, è rimasta solo una pretendente: l’altro club si tira fuori

Il top club si è tuffato su un altro fuoriclasse in vista dell’estate e adesso la concorrenza per il portoghese non c’è più

Rafael Leao e il Milan si mandano continuamente messaggi d’amore e l’ultimo è quello del portoghese, che alla presentazione del suo libro ha spiegato di aver in programma la permanenza in rossonero. I tifosi sono ora un po’ più tranquilli, ma c’è da capire cosa accadrà in estate.

Il club rossonero ha bisogno di introiti importanti per finanziare il mercato estivo e spera di ricavarne una parte arrivando in fondo all’Europa League. Se così non fosse, da Milanello potrebbe ragionale sulla partenza di un pezzo da novanta, anche se al momento Maignan e Theo Hernandez sono candidati più forti rispetto all’attaccante. Ad ogni modo, non c’è da dare nulla per scontato perché gli estimatori dell’ex Lille in giro per l’Europa sono tanti e gli assalti potrebbero arrivare.

Uno dei club più interessati è stato a lungo il PSG, che ha inserito il nome di Leao nella lista dei possibili sostituti di Kylian Mbappé, destinato al Real Madrid. I campioni di Francia sono uno dei pochi club in grado di potersi permettere anche di pagare la clausola rescissoria del portoghese da 175 milioni di euro. Sembra però che i parigini si siano definitivamente tirati fuori dalla corsa perché il vero obiettivo è il nigeriano Victor Osimhen.

Il Chelsea ha campo libero per il portoghese

Con i francesi a farsi da parte, sul classe ’99 rimarrebbe una pretendente principale. Si tratta del Chelsea, che segue il fuoriclasse ormai da diversi anni, e che in estate potrebbe cercare finalmente di affondare il colpo.

In uscita dai Blues c’è Raheem Sterling e il 24enne sarebbe il suo sostituto ideale come ala sinistra. Il club londinese ha speso tanto in questi ultimi anni ma non è riuscita a raccogliere i frutti, tanto che si prepara a chiudere la seconda stagione di fila senza un piazzamento europeo. Per Leao non giocare le coppe potrebbe effettivamente essere un problema, ma dall’altra parte c’è il fascino della Premier League sicuramente un ingaggio da urlo.

Il Chelsea dovrebbe pagare la clausola e convincere il ragazzo, che però ha sempre dichiarato di voler rimanere al Diavolo recentemente. Vedremo nei prossimi mesi se gli inglesi ci proveranno, o se magari si presenterà alla porta rossonera qualche altra pretendente.