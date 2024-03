Leao spazza via i dubbi: “Il mio futuro è il Milan, le critiche mi caricano”

Lunga intervista al Corriere della Sera di Rafa Leao, che parla del suo futuro, spazzando via ogni dubbio. I tifosi del Milan possono stare tranquilli

Troppe voci e rumors hanno allontanato Rafa Leao dal Milan. Negli ultimi giorni si è parlato insistentemente di un possibile approdo del portoghese al Psg.

Nulla di tutto vero, Rafa Leao pensa solo al Diavolo: “Il mio futuro è al Milan. Sono qui e ho ancora un contratto di quattro anni. Il Milan mi ha aiutato quando ero in una situazione difficilissima, mi è stato vicino. Io non dimentico, sono leale. Sono arrivato da ragazzino, qui sono cresciuto come uomo e come calciatore. Voglio vincere ancora, la mia testa è qui“. Dichiarazioni che non lasciano alcun dubbio. Dichiarazioni che sono supportate dai fatti, con Leao che è blindato da un contratto lungo fino al 30 giugno 2028.

Leao pensa così al Milan e a vincere con i colori rossoneri addosso: “Per crescere devo vincere cose importanti, come la Champions o l’Europa League. Le cose belle si dimenticano troppo velocemente, quindi bisogna vincere ogni anno, il più possibile. Quando sei al Milan devi farlo, non è una scelta, è un dovere. Per lasciare il tuo nome nella storia”.

Dalle critiche sui social all’Europa League: Leao a tuttotondo

Le critiche ormai fanno parte del suo mondo. Leao convive con gli insulti sui social e di pochi giorni fa la storia a sfondo razzista condivisa dal portoghese:

“Le critiche mi caricano sempre. A volte mi fanno arrabbiare, ma solo se non sono costruttive. Mi dispiace se sono fatte solo per provocarmi. Spesso mi chiedo: ma questo capisce di calcio? Sono emotivo, anche se non lo do a vedere. Comunque queste cose mi rendono più forte. Io so dove posso arrivare. I social sono pericolosi, non è un mondo positivo. Troppo odio, troppe cattiverie. Le cose che so non le ho imparate lì. Li uso perché devo averli per il mio lavoro, però non mi piacciono. Si sorride poco sui social”

Il Milan si affiderà alle giocate di Rafa Leao per provare a conquistare l’Europa League. Un obiettivo al quale il portoghese ha voglia di credere: “Ci sono molte squadre forti, ma abbiamo in testa un’idea chiara: arrivare in finale e vincere. Sì, è vero, io amo i gol belli. Certo, vorrei farne sempre di più. Ma io faccio assist, giocate, sono completo. Il calcio oggi è solo statistiche, cifre. E a me non piace. Il calcio è magia, gioia. Mi fa arrabbiare che la gente pensi solo ai numeri. Se fai una brutta partita, ma poi segni, dicono “wow”. Io non sono così. Perché la gente deve divertirsi. E allora mi devo divertire anche io. Sono per la bellezza. L’estetica. Nel calcio, come nella moda e nella musica. Come nell’amore”