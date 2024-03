Problemi per Zirkzee: assalto in arrivo dalla Premier

La concorrenza per il centravanti del Bologna continua ad aumentare: dall’Inghilterra danno la squadra di Premier in pole per l’acquisto

In estate il Milan ha tutte le intenzioni di concludere un gran colpo in attacco. I rossoneri sono alla ricerca di un centravanti di prospettiva ma già di alto livello, e il primo nome sulla lista di Moncada e Furlani rimane quello di Joshua Zirkzee.

Il centravanti olandese è andato in gol anche ieri nello scontro diretto Champions vinto per 1-2 contro l’Atalanta, raggiungendo la doppia cifra in questo campionato e continuando a trascinare gli emiliani verso la conquista del quarto posto. Il ventiduenne rappresenta il profilo principale nelle idee del Diavolo per la prossima estate, anche se non sarà facile chiudere l’affare. La clausola rescissoria per assicurarsi l’attaccante è infatti di 40 milioni di euro.

A poterla esercitare c’è innanzitutto il Bayern Monaco, che ha l’ultima parola sul futuro del gioiello. Il Milan però continua a seguirlo e sa di avere la carta Saelemakers da giocarsi con il Bologna, con il belga che ha fatto ottime cose in questa stagione e sicuramente vorrà essere riscattato dai rossoblù. Tuttavia, non sarà semplice neanche convincere il ragazzo perché la concorrenza si fa sempre più ampia.

Dall’Inghilterra: il Tottenham in pole

Ad attrarre il giocatore sono anche e soprattutto le sirene della Premier League, non soltanto quelle del Manchester United. Nelle ultime ore è infatti da registrare l’interesse di un altro club britannico. La notizia arriva direttamente dall’Inghilterra.

Secondo quanto riportato da Team Talk, infatti, l’attaccante del Bologna è finito anche nel mirino del Tottenham. L’allenatore degli Spurs, Ante Postecoglou, apprezza molto le qualità del classe 2001 e lo vorrebbe per rinforzare il proprio reparto avanzato, che dalla partenza di Harry Kane manca di vero e proprio peso offensivo. Stando all’indiscrezione riportata dal portale inglese, i londinesi sarebbero ora in pole per assicurarsi le prestazioni di Zirkzee.

Un’altra pretendente molto ostica, dunque, per il Milan, che dovrà superarsi per riuscire a portare a casa il talento ex Bayern. In caso di fallimento, il Diavolo ha già pronto il piano B, che risponde al nome di Benjamin Sesko del Lipsia. Da qui a luglio poi ci si aspetta che verranno fuori altri profili.