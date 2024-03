Milan, ancora spesa in casa Chelsea: dopo Loftus e Pulisic, un nuovo affare

Il Milan punta il mirino in casa Chelsea per rinforzare la rosa per la prossima stagione: piace un top player in uscita

Due pareggi nelle ultime due, 11mo posto con appena 36 punti conquistati in 26 giornate e soprattutto 19 lunghezze dalla quarta piazza, ultima che regala la qualificazione alla prossima Champions League. Di fatto anche la prossima edizione della coppa più importante per club il Chelsea la guarderà dal divano.

Una situazione che imporrà un nuova rivoluzione estiva dopo quella della scorsa stagione nonostante gli investimenti massicci effettuati da Todd Boehly e Clearlake Capital che hanno acquistato il club da Roman Abramovich.

Dal 2022, nelle ultime quattro finestre di mercato, i Blues hanno speso 1,4 miliardi di euro sul mercato, una cifra spropositata senza alzare al cielo alcun trofeo, nonostante da Stamford Bridge siano passati decine di calciatori, manco fosse uno scalo internazionale.

Come detto, in estate, sarà una nuova rivoluzione, a partire probabilmente dal tecnico per finire poi ai calciatori. Diversi i protagonisti di questa stagione che lasceranno Londra e non mancheranno vere e proprie occasioni da prendere al volo.

Milan, Badiashile in uscita dal Chelsea: le caratteristiche

Tra questi c’è un calciatore peraltro accostato al Milan in più di un’occasione. Ci riferiamo a Benoit Badiashile, acquistato dai Blues un anno fa, nella sessione invernale di calciomercato del 2023. Un vero e proprio affare per uno dei centrali più forti della Francia, pagato dal Monaco ben 38 milioni di euro.

Classe 2001, ha un contratto fino al 2030 con il Chelsea ma sembra già finito il suo tempo a Londra. Difensore centrale di piede mancino, può gire sia sul centrodestra che sul centrosinistra in una difesa a quattro ma, in piena emergenza, si può spostare anche sull’out, agendo da terzino sinistro, seppur non di spinta ma “bloccato” per le sue caratteristiche.

Ben strutturato fisicamente, 194 centimetri di altezza, sarebbe il rinforzo perfetto per il Milan a caccia di un difensore che possa garantire sicurezza ed esperienza al reparto. Si sposerebbe alla perfezione con Tomori e rientrerebbe nei profili seguiti dai dirigenti rossoneri. Appena 22 anni (il 26 marzo ne compirà 23) garantisce futuro e, magari, anche una discreta plusvalenza in caso di cessione nei prossimi anni.

Non solo Badiashile; in lista di sbarco anche l’ex Milan Thiago Silva, ancora amatissimo dalle parti di Milanello, e Marc Cucurella, laterale mancino a tutta fascia che nel 2022 fu pagato la bellezza di 65 milioni di euro. Allora i Blues vinsero la concorrenza del Manchester City.