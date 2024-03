Ufficiale, 6 squalificati dopo Lazio-Milan: le decisioni del Giudice Sportivo

Arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 27esima giornata di Serie A. Lazio-Milan, dopo le tante polemiche, porta con sé sei espulsi.

Lazio-Milan è stata una delle partite più chiacchierate dell’intera stagione, a causa delle controversie arbitrali avvenute nel corso della gara. Di Bello, il fischietto della partita, è stato sospeso per un mese dall’AIA per la cattiva conduzione che ha innervosito e non poco l’andamento del gioco. Sappiamo bene quanto Lazio-Milan sia stata avvolta da un alone di negatività generale che ha creato anche parecchio odio sui social.

Orrendi gli insulti ricevuti da Christian Pulisic dopo il fischio finale di Di Bello. Il calciatore del Milan è stato preso di mira con minacce di morte a lui e alla sua famiglia. Il tutto per aver causato due delle tre espulsioni della gara. Ricordiamo, infatti, che l’arbitro in campo ha estratto il cartellino rossonero nei confronti dei biancocelesti Guendouzi, Marusic e Pellegrini. Pulisic si è preso il peggio delle decisioni di Di Bello, che sono comunque state confermate dal Giudice Sportivo.

Diverse anche le ammonizioni dell’arbitro brindisino durante Lazio-Milan, e sempre generate dal nervosismo generatosi in campo. Hanno, infatti, rimediato il giallo i rossoneri Rafael Leão e Alessandro Florenzi, e l’allenatore Maurizio Sarri. Tutti e tre erano in diffida, e come gli altri espulsi sono costretti allo stop. Vediamo nel dettaglio le decisioni del Giudice Sportivo e i turni di fermo che dovranno rispettare gli interessati.

Lazio-Milan, la decisione del Giudice Sportivo su Leao e Florenzi

Come riporta il comunicato ufficiale della Lega Serie A, riportante le decisioni del Giudice Sportivo, sono state decise due giornate di squalifica per il centrocampista della Lazio Guendouzi, espulso nella rissa finale della sfida contro il Milan “per avere, al 51° del secondo tempo, in reazione a un fallo subito, colpito con due manate al petto e alla schiena un calciatore avversario”.

Per Marusic è stato deciso un turno di stop (e ammenda di 5 mila euro), anche lui espulso nel recupero contro i rossoneri “per avere, al 49° del secondo tempo, rivolto un’espressione gravemente irrispettosa nei confronti del Direttore di gara”. Stessa sorte per Pellegrini (doppia ammonizione). Quanto a Leao e Florenzi, anche loro dovranno scontare una giornata di fermo, dopo l’ammonizione in stato di diffida. Infine, un turno di stop all’allenatore Maurizio Sarri, ammonito contro il Milan e anche lui già diffidato.