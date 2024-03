Milan, colpo in Argentina: è il pupillo di Riquelme, c’è la clausola

Dal Sudamerica trapela la conferma dell’interesse rossonero per uno dei giovani più promettenti del Boca Juniors: Moncada all’assalto?

Gli scout del Milan sono seguono con grande attenzione i talenti che giocano in Argentina e Brasile, ma assicurarseli non è semplice sia a causa di certi prezzi alti sia della concorrenza dei più importanti club europei. Tuttavia, non è escluso che nel prossimo calciomercato estivo possa arrivare un buon innesto da uno dei due principali campionati sudamericani.

L’estate scorsa la dirigenza ha comprato Marco Pellegrino dal Platense, un difensore che rappresentava una scommessa e che ha collezionato solo una presenza ufficiale con la maglia rossonera. Un infortunio lo ha frenato per mesi, poi c’è stato il prestito alla Salernitana. Comunque, il suo non era uno dei nomi più quotati in Sudamerica, si tratta di un ragazzo ancora acerbo per determinati palcoscenici e avrà bisogno di tempo per esprimere il suo potenziale. A Salerno finora ha collezionato 5 presenze, una da subentrato e 4 da titolare. Non prestazioni esaltanti, ma la squadra di Liverani non vive un periodo facile e con lui bisogna avere pazienza.

Milan, nuovo affare in Sudamerica? Occhio al Manchester United

Secondo quanto confermato da Tyc Sports, il Milan sta seguendo Aaron Anselmino del Boca Juniors. Si tratta di un difensore classe 2005 che in Argentina gode di tanta considerazione. Come il Manchester United, anche il Diavolo ha chiesto informazioni e starebbe studiando un’offerta di acquisto. Finora solo 5 presenze ufficiali con la Prima Squadra, però c’è chi è pronto a scommettere su di lui per il futuro.

TyC Sports scrive che il Boca Juniors è tranquillo e non teme una sua partenza in estate. Anselmino ha un contratto che scade a dicembre 2028, quindi non c’è la necessità di venderlo. Inoltre, l’accordo prevede una clausola di risoluzione da ben 20 milioni di dollari (18,4 milioni di euro). A breve termine gli Xeneizes non pensano che ci sia il rischio che qualcuno investa tale cifra, se lo vogliono godere e valorizzare prima che arrivi il momento di valutare un eventuale trasferimento.

Juan Roman Riquelme, leggenda e presidente del Boca Juniors, è sicuro che Anselmino arriverà a vestire la maglia della nazionale maggiore argentina. Anche se molto giovane, lo vede un ragazzo già maturo e destinato con il tempo a diventare un calciatore di alto livello. Vedremo se sarà così. Intanto, il Milan continuerà a tenerlo d’occhio e valuterà se provare comunque a fare un’offerta per fargli lasciare Buenos Aires.