Giorgia Palmas in rossonero: “L’abbinamento perfetto”, tifosi in delirio (FOTO)

Giorgia Palmas su Instagram si mostra più bella che mai: il suo post esalta tutti i tifosi del Milan, il messaggio non passa inosservato

Classe e sensualità non sono certo doti comuni al giorno d’oggi, anche se il riferimento è ad una donna dello spettacolo. Ed invece Giorgia Palmas incarna alla perfezione tutte queste qualità. Un passato con l’ex calciatore Bombardini, è ora la moglie di Filippo Magnini, ex nuotatore.

La popolarità l’ha avuta senza dubbio con il bancone di “Striscia la notizia“, quando ha vestito i panni della Velina nel 2002 con la bionda Elena Barolo. Oggi è invece una perfetta show girl, amatissima dai suoi fan e dai telespettatori.

Il piccolo schermo è di certo la sua casa ma è anche attraverso Instagram che lascia tutti a bocca aperta. Nessuna foto osé, ma solo tanta eleganza e charme per i quasi due milioni di follower. Una vera e propria influencer, il suo profilo è ricco anche di immagini relative alla sua famiglia: spaccati di vita quotidiana insieme al suo Filippo ed ai figli che ha avuto.

Giorgia Palmas incantevole: è “Derby” con Filippo Magnini

Bellissima ed incantevole, nell’ultimo post ha entusiasmato tutti, soprattutto i tifosi del Milan. Stesa sul divano, indossa un vestito nero paillettato con veletta davanti, ad altezza del decolleté a lasciar intravedere una scollatura da urlo. Il braccio destro appoggiato sul ginocchio e la punta del tacco a spillo delle sue décolleté sul divano.

E le scarpe sono di colore rosso per un abbinamento che la stessa Palmas non tarda ad evidenziare nella didascalia. “Rosso e nero, sarà sempre l’abbinamento perfetto” con tanto di faccina sorridente e due cuori dei medesimi colori. E non solo le scarpe sono di colore rosso, ma anche lo smalto sulle unghia.

Incantevole, lo sguardo diretto davanti a sé ed i lunghi capelli corvini sciolti lungo le spalle: in molti i fan che hanno commentato concordando con l’abbinamento dei colori scelto dalla show girl. Non tutti, però, hanno apprezzato.

Se la Palmas ha il cuore rossonero, Filippo Magnini è invece tifoso dell’Inter e nel suo commentato non ha perso l’occasione per ribadirlo. “Ecco ho trovato cosa regalarti per il compleanno. Una décolleté Blu!” il commento dell’ex nuotatore. Insomma, in casa Magnini-Palmas è già derby in vista di quello del 21 aprile quando a San Siro le due formazioni meneghine si sfideranno in campionato.