Milan-Slavia Praga in diretta, risultato in tempo reale: le probabili formazioni

Aggiornamenti minuto per minuto da San Siro per Milan-Slavia Praga, l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Partita in programma alle 21:00

Benvenuti alla diretta testuale di Milan-Slavia Praga. I rossoneri tornano in campo in per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, l’unico torneo rimasto alla squadra di Stefano Pioli per provare a dare un senso a questa stagione negativa. Il Milan è nettamente superiore all’avversario e ha assolutamente l’obbligo di vincere oggi e superare facilmente il turno della competizione per andare ai quarti, dove si entrerà nel vivo. Ma la rosa rossonera è forte e ha il dovere di provare ad arrivare in finale.