Milan, tre indizi fanno una prova: Pioli lo ha bocciato

Ancora una bocciatura, che sta facendo tanto rumore. Stefano Pioli non sembra avere grande considerazione del calciatore, sempre più ai margini

“E’ vero che Chukwueze non ha reso ed è rimasto un punto di domanda, non ha espresso tutto il suo talento che secondo me c’è. Il mio giudizio è sospeso, ma io da lui mi aspetto tanto. Ad oggi non ha dato quello che ci si aspettava, ma non parlo di delusione. Ha ancora la possibilità di mettersi in mostra, magari già nelle prossime partite. E’ un giocatore interessante e sarei molto cauto a bocciarlo”. Parlava così Carlos Passerini ai microfoni di Calciomercato.it, prima di Milan-Slavia Praga. Inevitabilmente il giudizio su Samuel Chukwueze rimane sospeso dopo essere rimasto in panchina per tutta la partita.

Ma se il giudizio del giornalista, come della maggior parte di noi, rimane sospeso, lo stesso forse non è per Stefano Pioli. Dalle parole, ma anche dai fatti, d’altronde, sembra che il tecnico di Parma una scelta l’abbia fatta. Come ricorda Pasquale La Ragione, sul proprio profilo X, il mister di Parma aveva bacchettato Chukwueze in conferenza stampa pochi giorni fa: “Pulisic e Chukwueze hanno le stesse caratteristiche, occupano la stesa di campo. L’americano fa gol, assist e lavora. Il nigeriano deve fare gol, deve fare assist e deve lavorare”.

Dopo quelle dichiarazioni, di fatto, Pioli non ha più puntato sul nigeriano ex Villarreal, sono i numeri a dircelo. Basta vedere le sue statistiche per accorgersene: così Chukwueze è rimasto fuori contro l’Atalanta, la Lazio e lo Slavia Praga.

Occasione con l’Empoli?

Sarà interessante adesso capire se Pioli gli concederà dello spazio a San Siro con l’Empoli. Domenica mancherà Rafa Leao e questo dovrebbe permettere a Noah Okafor di giocare dal primo minuto.

Logico aspettarsi anche Luka Jovic titolare per far rifiatare uno stanco Olivier Giroud. A partire ancora fuori potrebbe così essere Samuel Chukwueze per non vedere un attacco totalmente stravolto. Domani ne capiremo certamente di più. Una bocciatura anche contro i toscani aprirebbe di fatto ‘ufficialmente’ il caso Chukwueze, che rischia di fare la fine di Charles De Ketelaere.

Oggi l’ex Villarreal, che in estate è arrivato per una ventina di milioni di euro, più otto milioni possibili di bonus, è fermo a due gol, uno contro il Borussia Dortmund e l’altro con il Newcastle, decisivo per il cammino europeo del Milan. E’ a zero invece in campionato. Chissà che fra qualche mese non vengano fatte altre valutazioni