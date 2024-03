Il primo colpo di Ibra: “Vuole il Milan”, ecco il nuovo bomber

Il Milan in estate si regalerà un nuovo centravanti: ecco chi potrebbe arrivare in Italia. C’è lo zampino di Zlatan Ibrahimovic sempre più protagonista in rossonero

Il 2024 sarà l’anno del bomber. L’estate che arriverà darà al Milan e ai suoi tifosi un nuovo centravanti giovane, che possa permettere al Diavolo di guardare al futuro con maggiore ottimismo.

Serve un giocatore capace di segnare gol pesanti oggi e domani e in queste ultime settimane i nomi che si sono susseguiti sono davvero parecchi.

Negli ultimi giorni è spuntato anche l’idea Viktor Gyökeres. Stamani ne parla, nel suo consueto video su YouTube, anche Carlo Pellegatti: “C’è un giocatore che vuole assolutamente venire al Milan. Chissà come mai è di origini svedese. Stiamo parlando di Viktor Gyökeres che ha segnato 30 gol in 35 partite, con lo Sporting. Il suo idolo è Ibra, magari Zlatan ha già parlato con lui. Ora voi mi direte “Ibra può parlare con chi vuole, ma c’è una clausola da 100 milioni di euro”. Non lo so, vedremo”.

La volontà del calciatore potrebbe essere decisiva. Nonostante il prezzo a quanto pare non trattabile potrebbe esserci una speranza: “Gyökeres, però, vuole venire in Italia, vuole venire al Milan, che significherebbe l’esplosione della sua carriera – prosegue Carlo Pellegatti -. Viktor vorrebbe il Diavolo del suo idolo e farà certamente pressione. Lo Sporting sembra non voler discutere del prezzo, ma bisogna tener conto della volontà del giocatore. Voglio immaginare che possa essere il primo regalo di Ibra. La volontà del giocatore è forte, magari Ibra riuscisse ad incidere portando Gyökeres, sarebbe un meraviglioso biglietto da visita. La prima griffe di Zlatan Ibrahimovic”.

Milan, caccia al bomber

Il 25enne svedese, Viktor Gyökeres, ha fin qui segnato trentadue reti, in trentasei partite disputate, e ha realizzato anche undici assist.

Sulla lista della spera di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani ci sono diversi nomi e tra questi il preferito, come è noto, è Joshua Zirkzee, che tanto bene sta facendo con la maglia del Bologna. Servono anche in questo caso tanti soldi: i felsinei sperano di incassare almeno una sessantina di milioni. Attenzione, poi, ad altri nomi, come Jonathan David del Lille, ma soprattutto a Sesko del Lipsia e Gimenez del Feyenoord