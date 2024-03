Milan, non solo l’Inter: altre due italiane pensano a Camarda

Il futuro del giovane attaccante è ancora da scrivere: in casa rossonera c’è fiducia sul rinnovo, però non mancano le società che si sono fatte avanti.

Prolungare dei contratti non è sempre semplice e al Milan ne sanno qualcosa, visto che in questi anni ci sono state diverse trattative complicate. Adesso c’è un’altra situazione non facile da gestire e che riguarda uno dei talenti più importanti del settore giovanile: Francesco Camarda.

Il centravanti classe 2008 va in scadenza in scadenza a giugno e domenica 10 marzo compie 16 anni, l’età necessaria per firmare il primo contratto da professionista. Per regolamento, è possibile siglare solo un accordo di durata triennale con i giocatori minorenni. Anche per questo era trapelata la possibilità che il club rossonero concordasse con il ragazzo, la famiglia e l’entourage di stipulare un contratto che avrà validità a partire dal 1° luglio 2024, in modo tale da poter fissare la scadenza al 2027. Firmare subito significherebbe avere un accordo che scadrà a giugno 2026.

Milan, minacce italiane ed estere per Camarda

Finora non è mai emersa alcun tipo di insoddisfazione da parte di Camarda, che appare felice del suo percorso al Milan. Ha anche avuto la possibilità di debuttare con la Prima Squadra, cosa che a 15 anni succede raramente. L’ambiente rossonero ha sempre protetto e gestito il ragazzo nel modo opportuno. Ovviamente, la società deve utilizzare le giuste argomentazioni sul piano contrattuale oltre che progettuale.

Anche se continuare al Milan sembra la scelta più logica per il giovane attaccante, finché non ci sarà un accordo con l’entourage, rimane in piedi anche la clamorosa ipotesi dell’addio. I tifosi, che si sono già affezionati a lui, sperano che non si verifichi quest’ultimo scenario. La dirigenza è impegnata nel riuscire a blindare il suo gioiello, però oggi non ci sono certezze su quello che succederà.

Nel frattempo non mancano indiscrezioni inerenti l’interesse di altre squadre, sia italiane sia straniere. All’estero sembrano essere Borussia Dortmund, Manchester City, Arsenal, Newcastle United e Tottenham le più interessate. In particolare, le prime due vengono date come quelle che hanno fatto i passi più concreti per il centravanti della Primavera di Ignazio Abate.

Negli ultimi giorni sono spuntati rumors anche su società della Serie A. Si era parlato dell’Inter, ma Sportmediaset riporta che anche Juventus e Roma si sono interessate a Camarda. Il Milan farà di tutto per evitare di farsi “scippare” un talento così promettente.