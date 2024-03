Il bomber della Eredivisie per il Milan: lo manda Reijnders

Altra idea per l’attacco del Milan che verrà e che riguarda un calciatore che in Olanda sta facendo incetta di gol e applausi.

Non è certo un mistero che la priorità del Milan in vista della prossima stagione calcistica sarà quella di prendere un nuovo centravanti. Non per mancanza di fiducia degli attuali titolari del ruolo, bensì per avere a disposizione un elemento di prospettiva e di qualità per presente e futuro.

Olivier Giroud è in scadenza a giugno e va verso i 38 anni di età, senza parlare delle tentazioni della MLS americana nei suoi riguardi. Luka Jovic anche vedrà scadere tra qualche mese il suo accordo con il Milan; potrebbe anche restare, ma soltanto come attaccante di scorte. Ergo, il Milan deve prendere un numero 9 in estate a tutti i costi.

Tanti i profili segnalati ed individuati in questi mesi per completare e ringiovanire l’attacco del Milan. Si va dai sogni di mercato, come quello di strappare Joshua Zirkzee alla concorrenza internazionale (ci sono le mani del Bayern Monaco sul giocatore) a nomi di maggior prospettiva. Ma occhio a questa nuova candidatura, caldeggiata da Tijjani Reijnders che lo conosce molto bene.

Il capocannoniere d’Olanda nel mirino del Milan

Reijnders ha giocato con questa prima punta per due stagioni in Olanda, nelle fila dell’AZ Alkmaar. Parliamo di Vangelis Pavlidis, centravanti 25enne di nazionalità greca che sta facendo grandi cosa nel campionato di Eredivisie. Infatti è al momento il miglior marcatore del torneo, con 22 reti all’attivo.

Attaccante che per caratteristiche somiglia molto a Giroud, per la sua stazza non indifferente, la capacità nel gioco aereo ed il senso del gol importante in area di rigore. Una punta vecchio stile che non sbaglia un colpo sotto porta, come dimostrano i suoi numeri da quando gioca con la maglia dell’AZ.

Pavlidis è stato ingaggiato dal Willem II nell’estate 2021, per soli 2.5 milioni di euro. In estate l’AZ può rivenderlo sul mercato internazionale a cifre non inferiori ai 20-25 milioni di euro. Il Milan lo tiene d’occhio, visto che avrebbe tutte le qualità ideali per completare il reparto e l’età giusta per essere pronto nell’immediato ma anche utile a lungo termine.

Il nazionale greco non è l’unica stella offensiva di Eredivisie nel mirino del Milan. I rossoneri continuano a seguire anche Santiago Gimenez, bomber del Feyenoord che è il vice-cannoniere del campionato olandese. Sembra che pescare nei Paesi Bassi possa essere la scelta giusta in prospettiva per il club italiano.