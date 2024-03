Milan, attento: top club europeo all’assalto di Camarda

Il Milan rischia di perdere il giovanissimo bomber Francesco Camarda: su di lui c’è forte un top club europeo

Il Paris Saint Germain guarda in casa Milan per rinforzarsi. I rossoneri sono attualmente terzi in classifica in campionato, hanno come obiettivo il secondo posto e già pensano alla prossima stagione. L’obiettivo è rinforzare la rosa in vista del campionato 2024/2025 in modo tale da permettere alla squadra di poter quantomeno lottare per lo scudetto.

Il PSG non ha certo questi problemi: il titolo, come ormai accade fin troppo spesso in Ligue 1, è ormai più che archiviato ed anche nella possima stagione i parigini sono i grandi favoriti per distacco. Il grande cruccio di Nasser Al Khelaifi è però la Champions League. Una pioggia di milioni investiti nel club negli ultimi anni per provare a vincere una coppa che fin qui è una vera e propria chimera per la formazione della Capitale.

Se in questa stagione c’è ancora speranza dopo il pass ai quarti, in vista della prossima annata c’è ugualmente da costruire una formazione competitiva. L’addio di Mbappé, pronto a firmare per il Real Madrid, crea un bel problema al PSG alla ricerca di un rinforzo di livello per potenziare l’attacco.

Il PSG vuole Camarda: la situazione

Tanti i profili scandagliati dai parigini che negli ultimi anni hanno concentrato le loro attenzioni anche sui giovani più interessanti del Vecchio Continente e non solo. Campioni affermati, certo, ma anche vere e proprie promesse in grado di esplodere definitivamente.

Tra questi c’è Francesco Camarda, bomber del Milan Primavera. Numeri pazzeschi per il giovanissimo centravanti che ha appena compiuto i 16 anni di età. Solo ora può quindi firmare il primo contratto da professionista, un momento atteso a Milanello per blindare definitivamente il giovane talento dagli assalti delle avversarie.

L’Inter in Italia ci ha fatto un pensierino ma nelle ultime ore anche il PSG ha mostrato grande interesse nei confronti del giovane attaccante. Stando a quanto afferma Foot Mercato i parigini non hanno dato vita ancora ad una trattativa con il Milan ma presto potrebbero affondare il colpo.

Come detto, Camarda è giovanissimo ma ha già debuttato in Serie A (due gli spezzoni per lui). Sono peraltro oltre 500 i gol segnati nelle giovanili del club rossonero. Ecco perché sul giovane Camarda hanno mostrato interesse anche Manchester City e Borussia Dortmund.

Il Milan, però, già lavora con Beppe Riso, l’agente del calciatore, per mettere sotto contratto il classe 2008 a partire dal primo luglio, a stagione già partita del 2024/2025 cosicché – non potendo essere più lungo di tre stagioni – la scadenza sarebbe al giugno 2027.