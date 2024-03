Milan, un giovane talento per il centrocampo: “Prendilo, non sbagli”

L’allenatore della Nazionale in persona ha consigliato l’acquisto del centrocampista. Parole che arrivane dritte alle orecchie del Milan, che lo segue da tempo.

Il Milan andrà sicuramente ad affondare un colpo per il suo centrocampo in estate, con l’obiettivo di riempire in maniera ancora più qualitativa il buco lasciato da Rade Krunic. È risaputo che il bosniaco a gennaio abbia deciso di lasciare Milanello per sposare la causa del Fenerbahce. Una decisione, in realtà, maturata nell’estate del 2023 e che ha trovato compimento solo ad inizio del nuovo anno.

Si pensava che il Milan sostituisse Krunic nella stessa finestra di mercato, ma a gennaio non è arrivato il famigerato centrocampista di cui tanto si è parlato, nonostante i numerosi nomi accostati al Diavolo. Uno in particolare aveva stregato Geoffrey Moncada, tanto che si parlava di un accordo già in essere tra le parti. Un giovanissimo di belle speranze, ma su cui la concorrenza è stata subito forte e agguerrita.

Alla fine, non se n’è fatto nulla, a causa principalmente del grave infortunio a cui è andato incontro. Ma il suo talento non si discute e il Milan sta certamente aspettando il rientro per tornare ad apprezzarne qualità e doti impressionanti. C’è chi non ha dubbi che chi acquisti questo giocatore faccia un affare per il futuro.

Milan, un giovane talento da svezzare

Parliamo di Assan Ouedraogo, il centrocampista giovanissimo, ma già nella Prima Squadra dello Schalke 04, che è stato accostato fortemente al Milan negli scorsi mesi. Classe 2006, si tratta di un talento finissimo e dall’intelligenza rara in campo. Un regista, mezzala o trequartista in base alle indicazioni di chi lo guida. A. novembre, come accennato, Ouedraogo si è infortunato malamente ed è rientrato da pochissimo a lavorare a pieno regime per lo Schalke.

Il Milan ha un po’ mollato la presa sia per il problema fisico del 17enne, sia perché questo aveva dichiarato di voler terminare la stagione allo Schalke prima di accettare un trasferimento. Ricordiamo che oltre al Milan, anche il Bayern Monaco lo aveva puntato con grande entusiasmo ed interesse. La sensazione è dunque che se Furlani voglia presto rifarsi avanti per Ouedraogo debba vedersela con i bavaresi. Nulla di semplice. Intanto, però, l’allenatore di Ouedraogo nella Nazionale Under 17, Antonio Di Salvo, ha vivamente consigliato il suo acquisto.

Intervistato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport si è così espresso:

“È un centrocampista molto talentuoso, è stato protagonista con la nostra Under 17, ma poi si è infortunato. Finora ha messo insieme un buon percorso con lo Schalke, ma è chiaro che avrà bisogno di tempo. Tante squadre lo vogliono, anche in Germania e all’estero. Chi lo prende non sbaglia”.