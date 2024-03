Tifosi furiosi, l’addio è certo: Milan alla finestra

Momento particolarmente sotto tono per questo talento internazionale, che in passato è già stato accostato al Milan come rinforzo.

Il Milan è sempre una delle squadre maggiormente chiacchierate in ambito calciomercato. Perché sono tanti i calciatori ed i talenti seguiti dal club rossonero, oltre al fatto che moltissimi tra giovani e più esperti sarebbero ben felici di indossare una maglia gloriosa come quella del Diavolo.

Non a caso già oggi, quando mancano ancora poco meno di 4 mesi all’apertura ufficiale della sessione estiva di mercato, si comincia a parlare con una certa continuità delle trattative in casa Milan, sia in entrata che in uscita. Nomi accostati, profili intriganti, possibilità di scambi e prestiti e molto altro.

Non mancano neppure i ritorni di fiamma. Come quello che potrebbe riguardare un talento del calcio italiano ed internazionale che ha voglia di rilanciarsi dopo le ultime stagioni troppo in chiaroscuro. Un profilo già seguito dal Milan e che in estate potrebbe tornare di moda, anche a modalità convenienti per tutti.

L’attaccante torna in Serie A, Milan ancora interessato

Il Milan potrebbe tornare ad interessarsi seriamente al futuro di Nicolò Zaniolo. Ovvero uno dei gioielli di maggior qualità del nostro calcio, bisognoso però di ritrovare fiducia, continuità e stimoli per ritornare quello degli esordi scintillanti con la maglia della Roma e della Nazionale.

Oggi è in prestito dal Galatasaray all’Aston Villa, fortemente voluto dal d.s. Monchi che lo conosce dai tempi comuni in giallorosso. Ma Zaniolo non ha convinto affatto, visto che a parte un paio di guizzi stagionali si è contraddistinto per prestazioni deludenti e non determinanti.

Nelle ultime ore sono arrivate le contestazioni feroci dei tifosi dell’Aston Villa: “Se non sei pronto a correre e lottare per la maglia tornatene in Turchia. Zaniolo è il peggior giocatore di sempre del Villa, una vergogna!”. Questa la tremenda sintesi delle critiche social ricevute dall’ex romanista dopo la sconfitta interna con il Tottenham.

I villans non lo confermeranno, il Galatasaray lo considera tutt’altro che incedibile. E chissà che proprio un ritorno in Serie A possa essere la grande occasione da sfruttare per il classe ’99. Il Milan potrebbe ripensarci, anche se il suo possibile acquisto era caldeggiato da Paolo Maldini, ex dirigente rossonero che stravedeva per l’attaccante nativo di Massa-Carrara.

Zaniolo potrebbe essere utile sia come esterno d’attacco, come alternativa pura a Pulisic e Leao, ma anche come seconda punta. Molto del suo possibile riavvicinamento al Milan dipenderà da chi sarà il prossimo allenatore rossonero nel 2024-2025.