Ufficiale l’esonero: nuovo allenatore a San Siro

La prossima partita a San Siro, il Milan giocherà contro un nuovo allenatore in panchina. E’ arrivato l’annuncio ufficiale che era nell’aria

Dopo i fatti avvenuti al termine della gara di domenica, il club ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico. L’esonero era nell’aria e praticamente inevitabile.

Ora è arrivato anche il comunicato ufficiale da parte del Lecce, che non lascia più alcun dubbio. Il Lecce ha deciso di separarsi da D’Aversa dopo quanto successo al termine della sfida contro il Verona.

🟡🔴 Dopo i fatti avvenuti al termine della gara Lecce – Verona, l’U.S. Lecce comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore D’Aversa. Al mister ed al suo staff va il ringraziamento per il lavoro svolto. pic.twitter.com/es0V3cLV1x — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) March 11, 2024

Ieri sera il club salentino aveva preso posizione e con riferimento all’episodio che ha visto coinvolto l’allenatore D’Aversa ed il giocatore del Verona Henry, pur valutando la situazione di nervosismo generale nel finale di gara, condanna fermamente il gesto del proprio allenatore in quanto contrario ai principi ed ai valori dello sport.

D’Aversa così dice addio al Lecce dopo ventotto partite e venticinque punti conquistati, che pongono la squadra giallorosso al quindicesimo posto con un solo punto dalla zona retrocessione. Oltre al gesto di ieri nei confronti dell’attaccante del Verona, il tecnico paga il cammino negativo delle ultime partite. Il successo, infatti, manca da cinque gare, quando i salentini si imposero contro il Lecce, poi quattro sconfitte e un solo pareggio. Il prossimo weekend, il Lecce farà visita alla Salernitana, prima di affrontare la Roma di Daniele De Rossi in casa e il Milan in trasferta.

Per i rossoneri sarà la prima gara in casa dopo la sfida di ieri. Il Diavolo di Stefano Pioli è infatti atteso da tre trasferte: quella di Praga per l’Europa League, contro lo Slavia, oltre a quelle contro il Verona e la Fiorentina.

Nuovo allenatore alla guida

In queste ore, inoltre, capiremo chi sarà il nuovo allenatore del Lecce. La dirigenza salentina è a lavoro per trovare il giusto profilo, che possa permettere a Baschirotto e compagni di raggiungere la salvezza.

E’ tornato di moda – era un nome fatto anche per il Napoli – il profilo di Marco Giampaolo. L’ex rossonero, però, non appare il profilo più giusto, ma se la scelta dovesse ricadere su di lui, tornerebbe a San Siro da avversario. Attenzione inoltre ai nomi di Fabio Grosso, reduce da un’esperienza non esaltante al Lione, dopo aver portato in Serie A il Frosinone, Semplici e Gotti