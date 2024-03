Terremoto in Serie A: l’allenatore si è dimesso, i dettagli

Fulmine a ciel sereno in Serie A. L’allenatore si è dimesso dalla panchina della big. Ne da notizia Sportmediaset. I dettagli.

La Lazio è in caduta libera e di tale evidenza ce ne si è accorti da un po’. La squadra biancoceleste, dopo quella contro l’Udinese, ha segnato ben quattro sconfitte consecutive, tra campionato e Champions League. Fuori dall’Europa, rischia nella maniera più concreta di essere fuori anche dalla corsa al quarto posto. D’altronde, il Bologna è adesso distante 11 punti, un largo vantaggio difficile da riprendere.

Lunedì sera all’Olimpico, la Lazio ha peggiorato nettamente la sua situazione. Sconfitta per 1-2 dall’Udinese di Gabriele Cioffi, ha rimediato l’ennesima mazzata psicologica. Così tanto che, nella notte tra lunedì e martedì, Claudio Lotito ha deciso di mandare la squadra in ritiro punitivo a Formello. Una decisione non gradita a nessuno, soprattutto dai calciatori che hanno temuto potesse al contrario avere degli effetti controproducenti.

Ma Lotito è stato chiarissimo, e ha imposto il ritiro almeno sino alla prossima di campionato, sabato, contro il Frosinone. A quanto pare, però, le cose sono peggiorate sensibilmente nelle ultime ore in casa Lazio. Maurizio Sarri ha preso la sua decisione.

Sarri, addio alla Lazio

Come apprendiamo da Sportmediaset, Maurizio Sarri ha preso la scelta dimettersi dalla carica di allenatore della Lazio. Sarà stata fatale l’ultima sconfitta contro l’Udinese, anche se la sua posizione non sembrava così in bilico. Certo, si è parlato di possibile esonero con Igor Tudor primo nome per sostituirlo, ma si pensava che sarebbe stata nel caso decisiva la prossima contro il Frosinone. Così non è stato e Sarri ha preceduto tutti. Probabilmente, per lui la situazione si era fatta troppo asfissiante.

La decisione è ormai presa, e adesso si attendono le esternazioni del club biancoceleste, il quale dovrebbe darne l’ufficialità a breve. Che l’allenatore fosse in collisione con società e squadra si era capito da un pezzo. Sono state diverse le sue lamentele sul mercato e sui giocatori messigli a disposizione. Come sono stati diversi i diverbi pubblici con Claudio Lotito. Le cose non giravano più nel modo migliore, e neanche discreto.

Vedere saltare una panchina a questo punto della stagione fa un certo effetto, ma dalla decisione di Sarri è comprensibile come la situazione non si sarebbe riparata di certo con un ritiro punitivo.