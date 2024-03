Ferguson al Milan, un fattore favorisce i rossoneri: i dettagli

Ferguson del Bologna è nel mirino di tante big europee, Milan compreso: i rossoneri hanno un’arma per sbaragliare la concorrenza

Anche il Milan sta per iscriversi alla corsa a Lewis Ferguson. Tra i segreti del clamoroso exploit del Bologna di Thiago Motta in questa stagione, oltre alla crescita evidente di futuri campioni come Zirkzee, c’è sicuramente anche la maturazione del centrocampista scozzese. Un trequartista dotato di caratteristiche importanti per lo sviluppo di un calcio moderno e propositivo, pronto ormai a fare un salto di qualità in una squadra che possa competere per obiettivi ancora più ambiziosi rispetto alla formazione rossoblù.

Pupillo di Motta, elemento indispensabile nel suo scacchiere tattico, Ferguson aveva dimostrato già lo scorso anno di poter fare la differenza. Classe 1999, al primo anno in Serie A era riuscito a collezionare un ottimo bottino di 7 gol, diventando un perno della squadra allenata nelle prime partite da Mihajlovic e poi affidata all’ex eroe del Triplete interista.

In questa stagione lo scozzese è riuscito però non solo a confermare le sue straordinarie qualità, ma anche a migliorare nel rendimento generale, nella fase di non possesso e nella lucidità negli ultimi metri del campo. Lo dimostrano i 6 gol e 4 assist messi a segno fin qui, un bottino che lo rende, di fatto, uno degli uomini chiave nella cavalcata straordinaria dei felsinei.

Non sorprende quindi che le più grandi squadre europee lo abbiano messo nel mirino in vista della prossima stagione. Il Milan però è pronto a sbaragliare la concorrenza, giocandosi un asso nella manica che potrebbe convincere definitivamente lo scozzese a optare per un trasferimento in rossonero.

Ferguson nel mirino del Milan: i rossoneri possono convincerlo in questo modo

Finito negli ultimi tempi nel mirino delle grandi di Premier, Ferguson attualmente è valutato dal Bologna non meno di 20 milioni di euro. Ma il prezzo è destinato anche a salire, dovesse continuare con un rendimento del genere fino al termine della stagione. Dal punto di vista economico un prezzo non inarrivabile per i top club europei, e nemmeno per alcune grandi squadre italiane.

C’è però un fattore, di natura non finanziaria, che potrebbe permettere ai rossoneri di sbaragliare completamente la concorrenza, convincendo il giocatore ad accettare la propria offerta e quindi a premere con il Bologna per mitigare il prezzo dell’eventuale cessione.

L’asso nella manica dei rossoneri risponde al nome di Thiago Motta. Legatissimo al suo attuale tecnico, Ferguson vorrebbe dare continuità a un rapporto che gli sta permettendo di fare grandi passi in avanti in termini di rendimento in campo. E per farlo sarebbe quindi disponibile a seguirlo nella sua ipotetica nuova avventura.

Per poter arrivare al centrocampista scozzese al Milan non resta quindi che fiondarsi su Motta, allenatore già da tempo nel mirino dei dirigenti rossoneri in vista della prossima stagione. Al momento resta ancora un’ipotesi, ma le notizie di un allontanamento di Conte dall’ipotesi Milan rendono l’arrivo del tecnico del Bologna qualcosa in più di una semplice suggestione.