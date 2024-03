Maldini dirigente in Serie A: clamorosa indiscrezione

Nelle scorse ore sono trapelate indiscrezioni a sorpresa su Maldini: un club del campionato italiano starebbe pensando anche a lui per il futuro.

È durata cinque anni l’esperienza da dirigente del Milan di Paolo Maldini, licenziato da Gerry Cardinale nel giugno 2023. Con lui se n’è andato anche Frederic Massara e su entrambi sono circolati diversi rumors in questi mesi.

Per l’ex direttore sportivo rossonero si è parlato recentemente di un interesse di Napoli e Roma, alla ricerca di un nuovo uomo mercato. Per quanto concerne la Leggenda, il suo nome era stato fatto sia per un ruolo nella squadra saudita dell’Al Ittihad sia per uno nel Manchester United, due piste già sfumate. Infatti, nel primo caso è stato scelto Ramon Planes e nel secondo Dan Ashworth (deve liberarsi dal Newcastle United prima).

Un club italiano sogna Maldini in dirigenza

Non sono mancate neppure indiscrezioni inerenti un eventuale ritorno al Milan, in caso di cambiamento di proprietà. Tuttavia, Gerry Cardinale ha già chiarito che RedBird Capital Partners non intende vendere la maggioranza e che al massimo c’è un’apertura a valutare l’ingresso di un socio di minoranza o delle partnership strategiche. Al momento, non sembra esserci possibilità di rivedere Maldini in rossonero.

Secondo quanto rivelato da Tuttoatalanta.com, il nome dell’ex direttore tecnico del Milan sarebbe finito in orbita Atalanta. Il club bergamasco ha salutato recentemente Lee Congerton, manager gallese che ha dato un grande contributo negli ultimi anni e che ha accettato la ricca offerte dei sauditi dell’Al Ahli. Considerato anche l’interesse del Napoli per il direttore sportivo Tony D’Amico, in casa atalantina si stanno valutando dei profili importanti per il futuro.

Quotidiano Sportivo ha scritto che Maldini avrebbe un ruolo operativo sullo scouting e sul mercato. D’Amico potrebbe essere il suo braccio destro, sta lavorando molto bene con Luca Percassi (amministratore delegato) ed è pronto a collaborare con un nuovo manager.

Paolo in passato aveva dichiarato che in Italia avrebbe lavorato solo al Milan, o al massimo per la Nazionale, quindi sembra difficile immaginare che possa accettare una eventuale offerta dell’Atalanta. Ovviamente, si sa che nel calcio di oggi non bisogna mai stupirsi di nulla, però in realtà sarebbe una sorpresa se si dovesse concretizzare quel trasferimento.