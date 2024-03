Milan, chi incontrerà ai quarti di Europa League: le possibili avversarie

Il Milan si è qualificato per la prima volta ai quarti di Europa League. Ecco le possibili rivali dei rossoneri al prossimo turno della competizione che si disputerà ad Aprile

Un traguardo storico per il Milan quello ottenuto alla Fortuna Arena di Praga. Per la prima volta, i rossoneri hanno conquistato la qualificazione ai quarti di finale di Europa League, da quando la seconda competizione europea per club ha cambiato denominazione. Precedentemente, nella vecchia Coppa Uefa, il Milan si era spinto fino in semifinale nell’edizione 2001-2002, eliminato dal Borussia Dortmund.

Sono otto, dunque, le compagini rimaste a contendersi il trofeo vinto un anno fa dal Siviglia, in finale contro la Roma a Budapest. I match dei quarti di finale saranno definiti dal sorteggio in programma venerdì 15 marzo, a Nyon, alle ore 13. Sorteggio che non avrà testa di serie né vincoli negli accoppiamenti con la possibilità di incroci tra squadre della stessa nazionalità.

Non solo, il sorteggio di Nyon definirà anche i possibili incroci delle semifinali, in una sorta di tabellone tennistico con tutti gli accoppiamenti fino alla finale di Dublino prevista il prossimo 22 maggio.

Milan, i possibili avversari ai quarti di Europa League

Di seguito i possibili avversari che il Milan può affrontare nel doppio confronto dei quarti di finale previsto tra l’11 e il 18 aprile, sempre di giovedì:

Olympique Marsiglia

West Ham

Benfica

Liverpool

Roma

Atalanta

Bayer Leverkusen

Tranne Olympique Marsiglia, Liverpool e Benfica, il Milan non ha mai affrontato le altre qualificate in un confronto europeo. Curiosamente, con le compagini citate, i rossoneri hanno disputato almeno una finale di Champions (2 con il Liverpool e il Benfica e una con l’OM).

La certezza nel sorteggio dei quarti è che non ci sarà una squadra agevole da affrontare. Elevata la possibilità di un Derby, alla stregua di quanto avvenuto lo scorso anno in Champions League quando al sorteggio dei quarti c’erano proprio tre italiane con il Milan accoppiato al Napoli.

Da evitare assolutamente il Liverpool oltre al Bayer Leverkusen, imbattuto in stagione e qualificato grazie al gol al 97′ di Schick per il 3-2 sul Qarabag. Roma e Atalanta le conosciamo. Il Benfica con la classe dei suoi attaccanti e l’esperienza europea consolidata è un altro ostacolo di elevata pericolosità.

Attenzione anche alla dimensione europea del West Ham dell’ex Paquetà, semifinalista in Europa League due anni fa e vincitore della Conference lo scorso anno. L’Olympique Marsiglia, nonostante la stagione altalenante, non può essere sottovalutato specie con un centravanti esperto come Aubameyang, capocannoniere assoluto dell’Europa League.