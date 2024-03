Dal Liverpool al Milan: richiesta folle!

Il Milan cerca rinforzi in vista della prossima stagione: occhi su un big del Liverpool, ma il club inglese spara altissimo

Nel processo di crescita del Milan, dopo stagioni di altissimo livello culminate con lo scudetto vinto nel 2022 e con la semifinale di Champions raggiunta lo scorso anno, i rossoneri non possono fermarsi e sono già al lavoro per rafforzare la squadra nel prossimo mercato. L’obiettivo sembra chiarissimo: portare a Milanello calciatori ancora giovani ma di sicuro affidamento, talenti in grado di fare benissimo nel presente e anche nel futuro. E uno di questi potrebbe arrivare addirittura dal Liverpool.

Il mercato delle promesse da lanciare ad altissimo livello si è rivelato un parziale flop. Tra i nuovi arrivati della scorsa estate, di fatto solo Pulisic e Loftus-Cheek si sono rivelati calciatori in grado di poter fare la differenza fin da subito. Non a caso, due giocatori che avevano già un background di un certo livello alle proprie spalle.

Anche per questo motivo in vista della prossima sessione di mercato i rossoneri starebbero guardando a calciatori già pronti, provenienti da club importanti come il Liverpool, approfittando anche della situazione burrascosa che potrebbe venire a crearsi sulle sponde del Mersey al termine della stagione, con l’addio, già annunciato, di un leader come Jürgen Klopp.

Liverpool, un top player è ai saluti: ci pensa anche il Milan

Con l’addio del coach tedesco finirà un’era importantissima per i Reds. E con l’ex allenatore del Borussia potrebbero lasciare lo storico club inglese anche alcuni dei talenti che in queste ultime stagioni hanno fatto maggiormente la differenza con la maglia della principale rivale del Milan nella corsa alla vittoria dell’Europa League.

Tra questi, anche Luis Díaz. L’esterno d’attacco colombiano, classe 1997, dopo qualche anno di apprendistato è diventato in questa stagione uno dei pilastri della formazione allenata da Klopp, e anche per questo motivo sarebbe pronto a tuffarsi con entusiasmo in una nuova avventura durante la prossima sessione estiva, alla luce dell’addio del suo mentore.

Sulle sue tracce, come riferito da El Pais, ci sarebbe il Barcellona, oltre al Paris Saint Germain. I francesi in particolare avrebbero individuato proprio nel colombiano di Barrancas uno dei possibili sostituti di Kylian Mbappé, promesso sposo del Real, oltre ai vari Osimhen, Salah e Leão.

E a proposito di Rafa, solo una possibile partenza del portoghese potrebbe in effetti aprire scenari importanti in chiave Milan. Una cessione onerosa dell’attaccante ex Lille permetterebbe infatti al club rossonero di avere la forza economica non solo di competere con società del calibro di Barça e PSG, ma anche di accontentare i Reds, o perlomeno di avvicinarsi alla richiesta del club inglese.

Una richiesta, al momento, decisamente fuori portata: si parla di circa 140 milioni per un calciatore da 6 gol e 4 assist fin qui in stagione. In pratica 14 milioni per ogni rete su cui ha messo la firma direttamente o indirettamente nelle 27 partite fin qui disputate in Premier.