Milan, colpo dalla Spagna: 60 milioni per superare il Bayern

Il Milan ha messo nel mirino uno dei grandi protagonisti dell’ultima Champions League, ma la concorrenza del Bayern complica i piani

Il pericolo per il mercato del Milan può arrivare dalla Germania. In un periodo in cui la dirigenza rossonera sta lavorando alacremente per cercare d’individuare i potenziali acquisti sul prossimo mercato estivo, la strada per arrivare a un potenziale crac, già protagonista anche in Champions League, potrebbe complicarsi enormemente. Sul calciatore non c’è infatti solo il Milan. A fare concorrenza ai rossoneri è piombato nelle ultime ore anche il Bayern Monaco.

In questo momento storico, poter competere con una corazzata, dal punto di vista economico-finanziario, oltre che tecnico, del calibro del Bayern Monaco è quasi impossibile. Il club tedesco, nonostante un’annata non semplicissima, soprattutto in campionato, è ancora in lotta per la Champions League, e può godere di una stabilità finanziaria invidiabile per tutti gli altri grandi club europei.

Una stabilità che potrebbe, teoricamente, permettere al colosso tedesco anche di pagare una clausola rescissoria a dir poco onerosa per un talento nel pieno della maturità che in questi ultimi mesi ha ammaliato l’Europa intera, e che negli ultimi giorni sembrava essere diventato uno dei nomi più caldi per il centrocampo del Milan della prossima stagione.

Pericolo Bayern per il Milan: anche i tedeschi piombano sul talento

Tra i tanti centrocampisti accostati al club rossonero negli ultimi giorni, uno dei più interessanti è senza ombra di dubbio Martín Zubimendi. Classe 1999, pilastro della Real Sociedad che tanto cara è costata all’Inter nel suo cammino in Champions, è uno dei tanti prodotti del ricchissimo vivaio della squadra di San Sebastián.

Un ragazzo che dal 2020 a oggi è riuscito a conquistare rapidamente una maglia da titolare nello scacchiere della squadra basca, e che in questa stagione ha fatto il suo esordio assoluto in Champions, ben figurando in tutte le otto apparizioni collezionate.

Dotato di mezzi fisici e tecnici importantissimi, Zubimendi sembrava il nome più adatto per regalare al Milan un calciatore utile per il futuro ma in grado di fare la differenza fin da subito. Poterlo strappare alla Real non era però per nulla scontato, visto che il giocatore è legato al club da un contratto fino al 2027 con clausola rescissoria fissata in circa 60 milioni.

Una somma molto importante per il Milan, quasi inarrivabile, ma che potrebbe invece non spaventare il Bayern. Secondo quanto rivelato dalla Bild, il club tedesco sarebbe infatti sulle tracce del giocatore e potrebbe accelerare nelle prossime settimane per cercare di anticipare la concorrenza non solo dei rossoneri, ma anche della Juventus.