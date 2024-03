Infortunio Dybala, rientra per Milan-Roma? Le ultime

Paulo Dybala è finito ko: infortunio per la Joya che si è fermato durante l’allenamento di ieri: l’entità del problema e quando ritornerà in campo

Era nell’aria, forse si temeva l’euroderby ma l’urna di Nyon è stata inclemente: sarà Milan-Roma nei quarti di finale di Europa League, con la prima sfida in casa dei rossoneri. Proprio come accaduto nella scorsa stagione, quando nei quarti di Champions League il Milan fu accoppiato al Napoli, poi eliminato nel doppio confronto.

Se il precedente della scorsa stagione è quindi beneaugurante, non si può certo esultare per il sorteggio. La Roma, infatti, è una delle formazioni più in forma del campionato italiano. Dall’avvento di De Rossi in panchina due sole sconfitte tra campionato e Europa (una, però, inifluente contro il Brighton dopo il 4-0 dell’andata), tre vittorie ed un pari nelle ultime quattro.

Vero trascinatore della squadra giallorossa, la punta di diamante della squadra: un fulmine di guerra con José mourinho, è diventatao ancor più incisivo con De Rossi in panchina. ben sette reti nelle ultime otto gare di campionato, l’argentino è naturalmente il pericolo numero uno per i rossoneri.

Milan, lesione per Dybala: quanto torna in campo

Il limite di Dybala è però dettato dal suo fisico. Spesso incline agli infortuni, l’argentino si è nuovamente fermato ieri. In panchina per tutti i 90′ contro il Brighton nella gara di ritorno, sul finire nell’allenamento di ieri la Joya ha accusato un problema muscolare e, manco a dirlo, è scattato l’allarme rosso a Trigoria.

Nei controlli a cui si è sottoposto stamane, l’amara realtà: per Dybala si tratta di una lesione all’adduttore della coscia destra. Un problema che lo obbligherà a saltare la gara contro il Sassuolo in programma domani, per una vera e propria emergenza offensiva per De Rossi visto anche il problema all’anca di Lukaku.

Dybala, peraltro, non partirà nemmeno alla volta dell’Argentina per rispondere alla convocazione di Lionel Scaloni: continuerà a curarsi a Roma e con ogni probabilità De Rossi lo riavr a disposizione per la sfida contro il Lecce nel weekend pasquale, in programma subito dopo la sosta in quel di Lecce.

Al momento, quindi, non è in dubbio in alcun modo la doppia sfida contro il Milan nei quarti di Europa League. Un mini sospiro di sollievo in casa giallorossa, conoscenzo la storia clinica dell’attaccante argentino.